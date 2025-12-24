ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות ח"כ גלעד קריב (העבודה) קיימה הבוקר (רביעי) דיון נוסף, ה-13 במספר, בנושא היעלמות הילדה היימנוט קסאו. זאת לצד שמונה דיונים חסויים שכבר התקיימו בעניין.

הדיון התקיים ללא נוכחות נציגי המשטרה, בעקבות החלטת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שלא לאפשר את השתתפות המשטרה בדיוני הוועדה בראשות קריב עד להודעה חדשה.

אביה של היימנוט, טספאי קסאו מששה, פנה לוועדה ואמר: "הגענו לפה כדי לקבל תשובות וזה מצער אותנו שמשטרת ישראל לא נוכחות בדיון כדי לספק אותן. נעשים מאמצים כדי למצוא את היימנוט, אבל עד היום הם לא הצליחו להביא לתוצאות. מצער אותי שהיימנוט נחטפה לפני כמעט שנתיים ויש עדיין אנשים בישראל שלא מכירים את השם של הבת שלי. אנחנו רוצים לראות קמפיין פרסומי רחב בישראל שיוביל להעלאת המודעות של חטיפת הבת שלי ואולי כך נצליח להביא לפריצת דרך בחקירה".

אמה של היימנוט, באנציאייהו קסאו מששה, הוסיפה: "אנחנו שומעים כל הזמן את אותן התשובות מהמשטרה וממשרד העלייה והקליטה. שולחים אליינו נציגים שלא מספקים לנו את התשובות המתאימות. תעזרו לנו למצוא את הבת שלי".

חברי הכנסת שנכחו בדיון הביעו ביקורת על היעדרות המשטרה ועל העיכוב במעורבות גורמי ביטחון נוספים. ח"כ גלעד קריב אמר כי "אנחנו לא מנהלים קרבות פוליטיים על גבה של משפחת קסאו. אסור לשחק עם רגשות המשפחה ואני מתנצל בפניי המשפחה על ההיעדרות של משטרת ישראל מהדיון הנוכחי. אם בימים הקרובים משטרת ישראל לא תשוב לכבד את הכנסת, בכוונתי להגיש עתירה לבג"ץ".

משה פינס, משנה למנכ"ל משרד העלייה והקליטה, אמר בדיון: "ניהלנו דיונים רבים לגבי עליית הקמפיין הפרסומי. כאשר יוסר צו איסור הפרסום הנוכחי, אנחנו נחדש את הדיונים לגבי העלאת הקמפיין. ביקשו מאיתנו להוריד פרופיל בתקופה הנוכחית בשל החקירה. אנחנו נמצאים בדיון גלוי ואני לא יכול לפרט את כל הפרטים".

ח"כ פנינה תמנו שטה אמרה: "אני מתביישת שמשטרת ישראל לא התייצבה לדיון. משפחת קסאו הגיעה, אבל המשטרה בחרה להיעדר - זה פשוט הזוי. לתחושתי, משטרת ישראל מנסה להוריד את הלחץ הציבורי סביב פרשת החטיפה של היימנוט. אנחנו עוסקים בדיני נפשות בהצלתה ומציאתה של היימנוט, ובינתיים המשטרה עסוקה בפוליטיקה קטנה ולא רלוונטית".

ח"כ נאור שירי הוסיף: "אני מבקש סליחה מהמשפחה. סליחה שאנחנו לא מוצאים את הילדה שלכם וסליחה שנקלעתם לקרב פוליטי קטן על גבכם כאשר משטרת ישראל לא מגיעה לדיון".

כתב חדשות 13, מתן איילה, סיפר כי בדיון משפטי בנושא צו איסור הפרסום, הפנה שופט את המשטרה לצפות בתחקיר טלוויזיוני שהכין. "החברה של היימנוט שהייתה נוכחת איתה בדקות לפני החטיפה מתארת אנשים עם חזות חרדית שניגשו אליהן, אבל המשטרה לא בדקה בכלל את הכיוון הזה. לא יכול להיות שמשטרת ישראל נעדרת מהדיון הזה, זה מחדל שמצדיק ועדת חקירה. המשפחה מפנה את הזמן ומגיעה מצפת, אבל המשטרה לא מתייצבת לדיונים".

קריב סיכם את הדיון בדרישה מהמשטרה להגדיר את האירוע כחטיפה ולשתף פעולה עם השב"כ. עוד דרש ממשרד העלייה והקליטה להציג בדיון הבא תקציב לקמפיין הסברה.