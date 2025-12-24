סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג, קורא לשינוי תפיסה ביטחונית סביב ירושלים ולשינוי פרסונאלי של מפקד המערכת האמורה להגן על קו התפר בדגש על ירושלים.

כל זאת בעקבות אזהרת מבקר המדינה מהקלות הבלתי נסבלת בה חודרים שב"חים לירושלים והסכנה שאינה זוכה למענה אפקטיבי למרות לקחי השבעה באוקטובר.

את דבריו בראיון לערוץ 7 פותח קינג בדגש לפיו לא מדובר בשב"חים אלא במחבלים העושים את דרכם לתוככי ירושלים ללא בדיקה של גוף ביטחוני כלשהו. קינג מוסיף ומונה כמה מהפיגועים הרבים הזכורים לכולנו שאותם ביצעו מחבלים שחדרו דרך הגדרות והחומות שהוצבו והתבררו כבלתי אפקטיביות בעליל:

"הפיגוע האחרון בצומת רמות, שני מחבלים שעברו דרך פרצה מוכרת שמתריעים עליה כבר שנים, ובפיגוע הזה נרצחו שישה מתושבי ירושלים. הרצח של אורי אנסבכר הי"ד בעין יעל, כאשר מחבל נכנס דרך פרצה מוכרת שדרכה הוא גם ברח. לפני מספר שנים היה פיגוע באוטובוס סמוך לתלפיות וגם המחבלים ההם חדרו דרך אותה פרצה שדרכה עבר הרוצח של אורי אנסבכר".

קינג קובע כי הוא ואחרים התריעו מכך ש"המערכת הביטחונית לא ערוכה לאירוע קיצוני בעוטף ירושלים, ולמרות זאת לא נעשה כמעט כלום". התרעות שכאלה מזכירות, אומר קינג, את כל אותן התראות מכך שמערכת 'רואה יורה' בגדר רצועת עזה לא תפעל בשעת האמת.

על המהלכים הנדרשים בדרך לשינוי מציאות בעוטף ירושלים, אומר אריה קינג: "מה שצריך לעשות הוא שינוי תפיסה. לא יכול להיות שאנחנו שמים גדרות וחומות ומתגוננים ולא מעניין אותנו מה יש מאחורי הגדר והחומה. ראינו איך בעוטף הגדר נפלה בתוך דקות בידי ההמון וטרקטורים פשוטים וכל הדבר הזה שהשקיעו בו מיליארדים קרס. גם כאן בעוטף ירושלים זה אותו הסיפור, אלא שבין עזה לבארי המרחק הוא ארבעה קילומטר ובין עזה לכפר עזה יש קילומטר בעוד בין נווה יעקב לא-רם המרחק הוא חמישים מטר, בין בית ג'ארלה לגילה המרחק הוא קילומטר. בירושלים בחלק מהמקומות גם אין מכשול, מה שהופך את זה ליותר קל".

"הדרישה שלי היא לשנות קונספציה שלפיה חומה וגדר עוזרות ולהבין שהן פוגעות בביטחון שלנו. הגיע הזמן לחשוב איך מגיעים להתיישבות בכל ירושלים, גם מעבר לגדר. מעבר לגדר צריכות להיות תחנות משטרה קבועות ולא רק במבצעים, דרושה נוכחות קבועה של שוטרים בכפר עאקב ובקלנדיה ולעקור את השורש של הטרור שמגיע לתוככי ירושלים".

עוד מוסיף קינג ואומר כי לטעמו קיימת גם בעיה פרסונאלית חמורה מאוד: "אני קורא לרמטכ"ל להדיח את מי שמוביל את פרויקט 'קשת צבעים' שתכליתו לשמור על מרחב התפר בירושלים ובכלל. המפקד שם נמצא שם כבר עשרים שנה. אין אף אחד בצה"ל שנושא באותו תפקיד יותר מ-4-5 שנים. לא יכול להיות שתא"ל עופר אינדי בתפקיד הזה עשרים שנה אחרי שהיה סגן מפקד המנהלת חמש שנים קודם לכן. הוא שבוי בקונספציה. הוא כשל. אנחנו רואים שהוא לא יודע לבצע את תפקידו. בכל יום נכנסים טרוריסטים לירושלים באותם מקומות. אם הממשלה לא נותנת לו סמכויות וכוח שיתפטר. למה מחכים, למרחץ דמים בגילה, רמות או נווה יעקב? אנשים כבר נרצחו במשמרת שלו כי מחבלים נכנסו דרך המכשול שהוא לא מכשול".

"הגיע הזמן שהרמטכ"ל ושר הביטחון ימנו אדם שמחפש ליצור מגע עם הטרור ולא להתגונן, קצין שלא שבוי בקונספציה של טרום שמחת תורה ושל אוסלו, אלא שמחסל את הטרור, שלא יתן לשורשי הטרור להתפתח בשכונות שמעבר לגדר ולענפי הטרור לפגוע בנו בתוככי ירושלים. הקונספציה בשורשה היא מוטעית. צריך להתיישב מעבר לגדרות ולהציב משטרה ומג"ב מעבר לגדרות ורק כך נשפר את הביטחון של תושבי ירושלים".

על דבריו אלה שאלנו את אריה קינג כיצד משווקים עמדה כזו הדורשת הסרת גדרות במציאות בה גם עם הצבת גדרות הכשל הביטחוני גדול? כיצד יהיה ניתן לאבטח תושבים בשכונות המוגדרות כיום כערביות?

"אין שום הבדל בין ערבי שגר בבית חנינה, שנמצאת בתוך הגדר, לבין ערבי שגר בכפר עאקב שמעבר לגדר, ועובדה היא שבבית חנינה יהודים מסתובבים חופשי והמשטרה נמצא בכל היום שם. זה קורה כי יש שם נוכחות קבועה, שם, בשועפט, בגא'בל מוכאבר ובשמעון הצדיק. עובדה היא שזה יכול לקרות בדרך אחרת. אנחנו מפקירים שכונות ירושלמיות וכפרים שמעבר לגדר כי אין שם נוכחות יהודית או משטרתית ומשם מגיעים המפגעים שיש להם גישה לנשק, לחומרי נפץ ולארגוני טרור כשאנחנו לא שם, ואז הם נכנסים דרך אותה גדר שאינה גדר".

קינג מחדד את עמדתו ומבהיר כי כוונתו היא למהלך הדרגתי: "אין אפשרות לשים חייל על כל חמש מטר בגדר, ולכן צריך להיות נוכחים מהעבר השני של הגדר. אני לא אומר להוריד את הגדר מידית, אבל להתיישב שם, להחזיר נוכחות ביטחונית ישראלית שם, ואחרי שעקרת את כל קיני הטרור ואתה שולט בכל אותם מרחבים ואז האפשרות להוריד את הגדר לא תישמע כאופציה מסוכנת. יהיה ברור לכולם שזה חלק מירושלים. לעשות זאת בהדרגתיות. להחזיר נוכחות התיישבותית וביטחונית ורק אז להסיר גדר ומחסומים".