המדינה היהודית - ישראלית היחידה בעולם עומדת איתן מול סערות הזמן, מול טבח שבת שמחת תורה, מול מלחמות בשבע חזיתות, מול מסע אנטישמי ואנטי יהודי, מול איום קיומי, מול מורכבויות ואתגרים בחברה הישראלית, מול יוקר מחייה, מול שסעים ופילוגים שאיימו לנפץ את המכנה המשותף, מול התדרדרות בביטחון האישי, מול רוחות רעות מבית ומחוץ המבקשות לפרום את המרקם הייחודי שיצר את יצירת הפאר העולמית. מדינת ישראל היהודית - דמוקרטית, הפלא העולמי, של החוזים, החולמים והמגשימים.

משעמדה מדינת ישראל כסלע בזלת יצוק מול הסוגיות הנפיצות, וצלחה אותם בעוז ובדבורה, החל מסע תעמולה, מסע החלשה, מסע של ניתוק העם מערש הולדתו, מזהותו, משורשיו, מארצו, הארץ המובטחת, ארץ אשר כל בה.

מובילי התופעה המסוכנת של התנקות העם משורשיו, הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, החולמים על ככל העמים בית ישראל, מאביסים את השיח הציבורי בשיח מעודד על נפולות של נמושות שגילו את האור הגנוז, את האושר בגרמניה ובאוסטרליה, בבריטניה ובקפריסין, ביוון ובאיטליה, לכל מקום והכי רחוק ממדינת ישראל הרי זה משובח.

קבוצת מפרקי המדינה, קבוצת קטנה של קנאים פרוגרסיביים ופונדמנטליסטים השולטות במוקדי הכוח וההשפעה, הזוכים למימון רב ממקורות עלומים, פועלת ללא לאות להגברת הירידה מהארץ, לנטישת המולדת, לפירוק פנימי והתנתקות מעשית מהמדינה.

קבוצת מפרקי המדינה פועלת בשיטתיות להחלשת המדינה, ליצירת מציאות של הכל רע, נורא, איום ובלתי אפשרי. מעוררים ויוצרים שיח של: החיים אושר צרוף ושמחה בלתי נשלטת בברלין, ברומא, במלבורן, חיים נטלי דאגות, נטולי פחדים, חיים של שמחה תמידית ללא בעיות של יוקר מחייה, חיים של אושר בלתי נגמר, רק תבואו, המושבה של היורדים ממתינה רק לכם.

פסטיבל מספרי הסיפורים על החיים היפים של נוטשי המולדת, מבליט סיפורי הצלחה בקליטה במושבות, מהנדס תודעה של סחף יהודים המבקשים לנטוש את המולדת, של וועדות קבלה במושבות הנוטשים, של עוצר ראיונות של המצליחים החדשים שמט יגיעו נוטשים רבים שיפרו את שלוותם בגן העדן החדש הרחק מהמדינה היהודית היחידה בעולם.

באופן שיטתי מושתקים קולות של מאות אלפי יהודים שבחרו לנטוש את המולדת ועברו לחיות במדינות בהן הם אורחים לא רצויים, מבוהלים, מאוימים, מותקפים, בורחים מיהדותם ומותקפים בארץ החדשה על יהדותם. אל מול הנוטשים, גידולי המים, המאופיינים ממיליה מסוים מאוד, מתקיימים כינוסי עלייה במדינות רבות בעולם, יהודים מבקשים לעלות לארץ חמדת אבות, לטעת עץ, לבנות בית, לחיות חיים יהודים ללא מורא, ללא אימת האנטישמיות, שבים למולדת, אירועים אלה אינם זוכים לפרסום מהתעלמות מוחלטת ועד אזכור זניח.

מדינת העם היהודי, הבית לכל יהודי בכל מקום בעולם, תשרוד את הנוטשים, את מי שירדו מהארץ, מדינת העם היהודי תפתח את זרועותיה גם ליורדים שיבקשו לשוב כשהאנטישמיות תלחך את כנף בגדיהם, גם כששונאי יהודים ירדפו אותם, גם כשחושו שהאדמה בברלין וברומא תרעד, מדינת כל יהודייה.

בטריסטון דה קונה שבאוקיינוס האטלנטי הדרומי, הכפר הנידח בעולם, יש עדיין מקום להקמת מושבה לגידולי מים מישראל.