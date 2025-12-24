בדיון שהתקיים בועדת הפנים של הכנסת עלתה סוגיית ההתמודדות עם השלכות שריפת הפסולת ברשות הפלשתינית על ישובים וערים ביהודה ושומרון ובאזורים נוספים. בין המשתתפים בדיון היה גם ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, המספר בראיון לערוץ 7 על הפתרונות הקיימים כבר, חלקם כלולים בהסכמי אוסלו, ואינם מיושמים.

"זו בעיה שמתמודדים איתה כבר מעל עשרים שנה. אני שמח שהוחלט שמדובר באירוע אסטרטגי ולאומי, אבל זה קורה כי גם בישראל הקטנה, בראש העין, מודיעין ועוד, מרגישים את זה", אומר שטבון ומציין כי אמנם הגורמים הרלוונטיים התעוררו מול המציאות המטרידה רק כשהיא פוגעת באוכלוסיות שמעבר ליהודה ושומרון, אך עם זאת הוא מעדיף לראות את החיוב בעצם ההבנה שדרוש פתרון משמעותי וכולל לבעיה.

"מדובר באירוע של משילות ואכיפה", הוא אומר ומציין כי "יש פתרון שכנראה לא יקרה, כי הוא נוגע לרשות הפלשתינית, למרות שהוא כלול בהסכמי אוסלו". פתרון זה כרוך בעלויות רבות של הטמנה מוסדרת של פסולת וטיפול מותאם בביוב, ומשום כך הרש"פ מעדיפה לחסוך את העלויות ולהוציא את הפסולת לשריפה בשטח הפתוח, כלומר בסמוך לישובים היהודיים. להערכתו של שטבון מדובר בבחירה מכוונת למקם את השריפות דווקא ליד ישובים יהודיים, אך גם אם אין כוונה תחילה הרי שבפועל מדובר בסכנה של ממש. "כל הישובים כאן משלמים על הטמנה וטיפול בביוב אבל סופגים את הריח והביוב מהרש"פ".

בהקשר זה מוסיף ומציין שטבון כי כארבעים אחוזים מהפסולת האלקטרונית של ישראל מועברים באופן בלתי חוקי על ידי חברות שאמורות לטפל בפסולת זו באופן סדור ויקר הישר אל שטחי הרש"פ ושם הם מושלכים באופן מסוכן, בלתי חוקי ומזהם.

עוד מציין שטבון כי נתוני 2023 מלמדים על כ-5000 ישראלים שנפטרו בשנה זו כתוצאה מזיהום שחלקו הניכר מגיע מאותו טיפול מזניח של הגורמים ברשות הפלשתינית. "מדובר בזיהום שהוא מפגע בריאותי תברואתי וגם ביטחוני, כי הוא מלמד אותנו על הקלות של מעבר גורמים דרך הגדר ללא בקרה ופיקוח".

"אין מי שמתכלל את האירוע. דרוש גורם כזה שיהיה כפוף למשרד ראש הממשלה", אומר שטבון ומציין כי לכל גוף יש את השיקולים, המשאבים והאילוצים שלו, וללא גוף שיתאם בין הגורמים השונים ויעניק להם סמכות פעולה של ממש, הבעיה לא תגיע לכדי פתרון. "לצבא יש תיעדוף אחר, המשטרה לא נכנסת ללא ליווי וכך גם כבאית", הוא אומר ומזכיר את המעורבות הנדרשת של משרד האוצר בתקצוב ההתמודדות, מה שצפוי להיגע לאחר ההכרזה המשותפת של השרים סמוטריץ' וכץ על הסוגיה כאירוע אסטרטגי לאומי. עוד מציין שטבון בדבריו את האכיפה המתחייבת בסדרי גודל משמעותיים בהרבה מזו הקיימת, כאשר 13-15 איש אחראים על כל מרחב יהודה ושומרון.

שטבון מברך על שיתוף הפעולה שנוצר בעת האחרונה בין איגוד ערים לאיכות הסביבה של יהודה ושומרון לבין ראשי רשויות סמוכות שהבינו שהבעיה נוגעת להם לא פחות, ואולי אף יותר, מאשר לרשויות ביהודה ושומרון. "אם היינו עוצרים את זה לפני 15 שנה זה לא היה מגיע לשם", הוא אומר ומוסיף: "הבעיה החמורה יותר היא דווקא בשוהם מודיעין וראש העין, בגלל מיקומי השריפות, כיווני הרוח ושפיכת הביוב לנחלים שזורימים מערבה".