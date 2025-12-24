פסיכיאטר מוכר התבטא בבוטות ובפוגעניות כלפי שורדי פסטיבל נובה שהגיעו לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי בהן נכח, כך פורסם היום (רביעי) ברשת ב'.

הדברים נאמרו במהלך דיונים שעסקו במצבם הרפואי והנפשי של השורדים.

בין האמירות, אמר הפסיכיאטר לאחת השורדות, "את בטח מסוממת, אני מכיר אתכם החבר'ה מהנובה". במקרה אחר אמר לשורדים, "אתם כמו חולי סרטן. אם היה לך סרטן היית הולכת לרופא, אז למה את לא הולכת לפסיכיאטר?".

במקרה נוסף, כיבה הפסיכיאטר את הקלטת הוועדה לפני שאמר לאחד השורדים, "עכשיו כשהסתיימה הוועדה, אוף דה רקורד אני אומר: 'אתה חי בסרט, החברים שלך כבר מתו. הם לא יחזרו, אתה חייב לטפל בעצמך'".

מבדיקה של כאן חדשות עולה כי מדובר בניסיון להתערבות טיפולית מצד הפסיכיאטר במהלך הוועדות, שנעשתה לדבריו באמצעות טלטול נפשי במטרה להעניק סיוע טיפולי.

עם זאת, שורדים שנכחו בוועדות סיפרו כי הדברים שהוטחו בהם גרמו לקשיים נפשיים, לפחד מהגעה לוועדות ואף לרגרסיה במצבם הנפשי.

מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה כי הרופא המדובר הוא רופא מוערך בקהילה, הפועל מתוקף תפקידו כפסיכיאטר בוועדות הרפואיות, וידוע גם על ידי שורדים אחרים כרופא שפועל לטובת מיצוי זכויות ואחוזי סיוע גבוהים עבורם. עם זאת נמסר כי אין זה מתפקידו של רופא בוועדה רפואית לעסוק בטיפול רפואי, וההנחיות בנושא חד-משמעיות.

עוד נמסר כי הביטוח הלאומי יבטיח חידוד נהלים לרופאים, כולל השארת ההקלטות בוועדה עד יציאת המבוטח מחדר הוועדה.