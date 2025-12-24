השחקן ובמאי הקולנוע והתיאטרון מוחמד בכרי הלך לעולמו היום (רביעי), והוא בן 72 במותו.

בכרי נולד בנובמבר 1953 בכפר בענה שבגליל. בגיל 20 החל את לימודיו בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ושנתיים לאחר מכן החל את דרכו המקצועית כשחקן בתיאטרון חיפה, בין היתר במחזות "אכזר מכול המלך" ו"מראה מעל הגשר".

לאורך השנים הופיע בכרי בעשרות הצגות תיאטרון, ובהן "מוסה והפרעונית", "הדיבוק", "טרוילוס וקרסידה", "חתונת הדמים", "הם" ו"סטריפטיז אחרון".

הוא גם השתתף בסרטים ישראליים רבים, בהם "מגש הכסף" ו"מאחורי הסורגים", וכן הפיק וביים סרטים תיעודיים ועלילתיים.

בכרי נודע בעיקר בעקבות הסרט התיעודי "ג'נין ג'נין", אותו ביים בשנת 2002 בעקבות מבצע חומת מגן.

הסרט עורר סערה ציבורית בישראל ונאסר להקרנה. החלטת האיסור בוטלה על ידי בג"ץ, אך לאחר תביעת דיבה של חייל מילואים שהופיע בו, נאסר הסרט פעם נוספת.

בכרי השתתף גם בהפקות בינלאומיות, בהן הסדרות "הומלנד" ו"ליל האירוע". הוא הותיר אחריו אישה, לילה, ושישה ילדים - בהם השחקנים סאלח בכרי, אדם בכרי וזיאד בכרי.