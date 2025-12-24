בטקס סיום קורס טיס 191 שנערך היום (רביעי) בבסיס חצרים, חשף הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר את פרטי אישורו של מבצע "עם כלביא", שהתקיים בלילה שבין ה-12 ל-13 ביוני.

לדבריו, המבצע לתקיפת מטרות באיראן אושר בישיבת קבינט דרמטית, במהלכה נשא מזכיר הממשלה תפילה לשלום הלוחמים.

"זוהי הייתה ישיבה דרמטית", סיפר זמיר, "הידיים הורמו והמבצע אושר. ב-02:55 עשרות פצצות פגעו במטרות בדיוק רב. זרוע האוויר הישראלית, הזרוע האסטרטגית ארוכת הטווח של מדינת ישראל, הייתה במיטבה".

הרמטכ"ל שיבח את טייסי חיל האוויר: "אמרתי להם - חלק מהמטוסים יופלו וחלקכם לא יחזרו. הם ענו: 'אנחנו מוכנים למשימה. אתה יכול לסמוך עלינו'. ידעתי שעם הרוח הזו - ננצח כל איום".

בדבריו התייחס זמיר גם למלחמה הנמשכת מאז 7 באוקטובר: "חיל האוויר פועל בעוצמה ובהיקפים חסרי תקדים בזירות קרובות ורחוקות. הפקת לקחים מערכתית ויישומים בשטח הם עניין מהותי קיומי. נלמד מהכישלון אך לא נשקע בו".

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח בדברי תודה למפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, "תומר, אני מבקש להודות לך על הובלת חיל האוויר במלחמת התקומה ובפרט במבצע עם כלביא נגד איראן".

בהמשך, בירך ראש הממשלה את מחליפו של בר, תת-אלוף עומר טישלר: "אני רוצה לברך את תא"ל עומר טישלר שייכנס לתפקיד בקרוב. בשנתיים האחרונות ראיתי את טישלר אינספור פעמים בבור חיל האוויר - חד, ענייני, מקצועי מהמעלה הראשונה. אני בטוח שהוא יביא את חיל האוויר עף לגבהים חדשים".

הוא התייחס לחטוף החלל האחרון רס"ר רני גוואלי: "הוא חיסל 14 מחבלים, הציל חיים רבים. אנחנו נחושים להחזירו הביתה בדיוק כפי שהחזרנו את כל החטופים האחרים, החיים והחללים כאחד".

"איננו נחים לרגע על זרי הדפנה", אמר נתניהו, "אויבנו מלקקים את הפצעים ומתחמשים מחדש כדי לפגוע בנו שוב. כוונתי לחמאס בעזה, חווינו הבוקר התקפה שלו, הוא אומר ברייש גלי שאין לו כוונה להתפרק מנשק, בניגוד לתוכנית הנשיא טראמפ - ונגיב בהתאם. גם חיזבאללה לא מתכוון להתפרק מנשק - גם בזה מטפלים, החות'ים, וכמובן איראן עצמה. איומים חדשים נולדים - אנחנו לא מחפשים עימותים אבל עיננו פקוחות מסביב".

בהמשך התייחס לאפשרות מכירת מטוסי F-35 מארה"ב לטורקיה, סעודיה וקטאר: "העליונות האווירית של ישראל במזרח התיכון היא אבן יסוד בביטחון הלאומי שלנו. אנחנו נמשיך לצייד את חיל האוויר שלנו במיטב הכלים, וגם למנוע ממי שצריך למנוע לקבל את הכלים הללו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בטקס: "אני קורא את הדיווחים על איראן, בה פגענו בצורה קשה, יחד עם שותפינו האמריקאים, במהלך מבצע "עם כלביא". מערכת הביטחון עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות ומטבע הדברים לא אוכל להרחיב מעבר לכך. אך על עקרון אחד אין חולק: מה שהיה לפני השבעה באוקטובר - שוב לא יהיה. לא נאפשר איומי השמדה על מדינת ישראל".