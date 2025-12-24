החשיפה של אלמוג כהן ערוץ כנסת

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, תקף אחר הצהריים (רביעי) את הממשלה ואת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, בטענה שהפר סיכומים עם המפלגות החרדיות כאשר הצביע בעד הצעת חוק נישואים אזרחיים של האופוזיציה.

לדבריו, "ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו (הליכוד) ממשיכה להפר את כלל הסיכומים וההבנות עם המגזר החרדי".

"היום הגדיל לעשות יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, כאשר הצביע בעד חוק שכל כולו רמיסה בוטה של תורתנו הקדושה בניגוד להבנות שהיו עד כה ולברית ההיסטורית בין הליכוד למפלגות החרדיות שהתבססה על שמירת ערכי מסורת ישראל", הוסיף גולדקנופף.

גם בדגל התורה תקפו בחריפות את אוחנה. "אמיר אוחנה עשה מעשה שלא יעשה ותמך בחוק נישואים אזרחיים של האופוזיציה, בניגוד לסיכום שבין הליכוד ליהדות התורה - לשמור על הסטטוס קוו. הטעות שנעתרנו לבקשת הליכוד ותמכנו בו להיות יו"ר הכנסת - לא תקרה שוב".

סיעת ש"ס פרסמה הודעת גינוי חריפה בה נכתב "ש"ס מביעה מחאה חריפה על הצבעתו של יו"ר הכנסת בעד החוק הפוגע במוסד הנישואין כדת משה וישראל, בניגוד מוחלט לעמדת הקואליציה.

מדובר בחוק המהווה פרצה חמורה בכרם ישראל, העלולה לערער את יסודות הזהות היהודית של מדינת ישראל. הצבעתו של יו"ר הכנסת יחד עם האופוזיציה בסוגיה רגישה ויסודית כל־כך, היא התרסה חמורה המוכיחה כי אינו ראוי לתפקידו כיו"ר הכנסת של המחנה האמוני", לשון תגובת הסיעה.