באולפן ערוץ 7 מתארח היועץ הכלכלי אהרון בלטמן המלווה בהתנדבות משפחות רבות הטוענות שנפגעו בפרשיית חברת סלייס, פרשה שבה, כך על פי הטענות, נעלמו במצטבר מאות מיליוני שקלים.

הפרשה עצמה נמצאת בשלבי בירור משפטי, ומאחר וכך השיחה עם בלטמן אינה מתמקדת בטענות הספציפיות שנוגעות לסלייס, אלא להיבט הכללי של הרפתקאות כלכליות שאליהן נכנסות משפחות המוצאות את עצמן ללא כספן.

"לצערנו, לא מדובר בהרפתקאות שאנשים נכנסו אליהם ביודעין", אומר בלטמן ומתאר סיטואציה אחת מיני רבות להן נחשף בעשרות ומאות שעות שיחה וייעוץ שביצע עם "אנשים שכל חטאם היה שעשו החלטה לא נכונה".

בלטמן מתאר מציאות בה בהודעת SMS מקבל אדם מרואה חשבון כלשהו עדכון ולפיו הפנסיה שלו "נמצאת בתקופת מעבר". רואה החשבון המדובר הוא מי שמונה מטעם רשות שוק ההון לניהול האירוע מטעם המדינה. מי שקיבלו את ההודעה אינם מבינים במה מדובר. כאשר הם מבקשים להתעדכן במצב הצבירה הפנסיונית שלהם הם מגלים שמתוך מאות האלפים שהופקדו ממתין להם בחשבון שקל אחד בלבד...

בעקבות כך התארגנה קבוצת לקוחות ופנתה אליו לייעוץ והכוונה סביב האירוע. "אני מנהל עשרות שיחות עם אנשים שלא מבינים מה קורה, חלקם עם אוריינות פיננסית לא גבוהה, וככל הנראה זו הדרך שבה הם נכנסו לסיפור". זאת מאחר ולא היו מעורים בנעשה עם כספים לאורך השנים.

"היו אנשים מבוגרים בגיל הפנסיה שאני אמנם לא רוצה לומר שרדפו אחריהם, אבל הגיעו לחלקם לבתי האבות לביקורי בית עם שוקולדים ובקבוק יין, וניסו להסביר להם למה כדאי להם לתת לאותו סוכן ברישיון לנהל את הכסף שלהם במקום מוגן עם דמי ניהול נמוכים כדי שיהיה להם טוב בפנסיה. מדובר בקרוב ל-300 מיליון שקל של אנשים מהקהל המבוגר יותר, חלקם בפנסיה, שגילו שאין להם חסכונות פנסיונים".

בלטמן מציין בדבריו כי כאשר מגיעה פנייה מסוג שכזה, ובה מוצע לנהל את כספי הפנסיה עבורם, יש "לעשות שיעורי בית, להבין במה אתה משקיע ואיך, כי זה ישפיע על כל החיים שלך. לא מדובר באירוע נקודתי, אלא בפנסיה ובקרנות ההשתלמות. יש לכך השלכה גם על הירושה שנשארת לילדים. זה דורש הרבה מאוד רצינות כאן ועכשיו".

בדבריו מדגיש בלטמן כי לא מדובר בנתונים שמסובך ומורכב לעקוב אחריהם וללמוד אודותיהם דרך חיפוש פשוט בגוגל, ומתוך כך להבין את רמת הסיכון שבהעברת ניהול הכספים לגורם שלישי. עוד מציע בלטמן להיוועץ בחברים שהתנסו בכך, שמעו על כך ויתכן שאף נכוו.

בחלק מהמקרים, אומר בלטמן, מסמכי ההסכמה שעליהם חותמים הלקוחות כוללים את העברת הכסף לחו"ל, מה שבפועל משמעותו ויתור על היכולת לניהול הכסף בעצמם, בניגוד לחוק המחייב ניהול אישי של הכסף.

במקרים אחרים הלקוחות היו מסורבי אשראי שהוצעו להם הצעות מפתות, ועל כך הוא מספר: "אנשים ראו מודעות באינטרנט להלוואה באחוז אחד, כאשר באותו זמן הריבית שבנק ישראל טיפסה וטיפסה. זה אמור להדליק איזשהו נורה אדומה. מדובר באנשים מסורבים שמקבלים הצעה שהיא טובה מכדי להיות אמיתית, אמרו להם שהם יקבלו הלוואה כנגד הפנסיה, ובפועל, בלי שהם ידעו, הפנסיה נמשכה והועברה לחו"ל. הם קיבלו תשלום במזומן בדולרים לחשבון הבנק שלהם ואפילו לא ידעו שמדובר בכסף הפנסיה שלהם עצמם שהוחזר אליהם, ושנתיים לאחר מכן פתאום הם מקבלים מסרון שמעדכן אותם שהכסף שלהם נמצא באותו מקום מבלי שהם יודעים במה מדובר. הרי בסך הכול אמרו להם שהם מקבלים הלוואה באחוז אחד".

בלטמן מדגיש בדבריו כי התופעה חשפה מציאות שבה גם מי שהציגו רישיונות מטעם רשות שוק ההון "נהגו באופן לא הכי נכון או שלא הסבירו מספיק ללקוחות. אם משהו נשמע יותר מדי טוב צריך לחשוש", הוא מתריע ומזהיר.

ומה באשר לאותם ששומעים את כל סיפורי ההונאה הללו וסיפורים אחרים ומגיעים למסקנה לפיה הנכון ביותר עבורם יהיה להתרחק משוק ההון? להם אומר בלטמן כי יש לקחת בחשבון ש"גם ללא לעשות כלום יש משמעות, כלומר גם לתת לכסף להישחק בעובר ושב יש משמעות, וכאן מדובר בכספים הפנסיוניים שלנו, וחייבים לדאוג מוקדם שזה יתבצע באופן הכי טוב ובגוף הטוב ביותר".

לזאת מוסיף בלטמן ואומר: "אני מבין את חוסר הוודאות. אני מבין את חוסר האמון, וזה מאוד מתסכל ומוריד את המוטיבציה לפעול, ולכן אני ממליץ לעשות בדיקות, קודם כל בגוגל, על מנת להבין מי האדם שעומד מולי ואת איזו חברה הוא מייצג לפני שחותמים. קחו לילה לחשוב על ההצעה, תתייעצו עם חבר. אם אתה לא מצליח להסביר את ההצעה למי שסביבך, כנראה שאתה לא מבין את הדברים עד הסוף, וכאן מדובר במה שצריך להיות ברור, אלו החסכונות שלנו".

על חוויית המשפחות שאותן הוא מייצג ואיתן הוא משוחח, מספר בלטמן: "אני שומע עוד ועוד סיפורים. אנשים שבורים לגמרי. אנשים שכבר הגיעו לפנסיה ומגלים שאין להם שקל. בבית משפט היה דיון לפני שנה ובו הגיע לקוח ששאל אם הוא אי פעם יזכה לראות את הכסף שלו. הוא כבר נפטר, ולפני מספר ימים היה דיון נוסף בעניינו. הוא כבר לא הגיע ורק הבן שלו הגיע. אנשים חווים שיברון. היו מי שלא שילמו את אותה עמלה לסוכן שנייד להם את הכסף ואותו סוכן עיקל להם את חשבונות הבנק, כך קרה שלא רק שהם גילו שאין להם פנסיה, אלא שגם חשבון הבנק שלהם מעוקל".

מהמנהל המורשה של סלייס נמסר: רו"ח אפי סנדרוב מונה מכוח חוק מטעם רשות שוק ההון ומשרד האוצר, בעקבות כשלים חמורים שנתגלו בפעילות סלייס, במטרה להגן על כספי העמיתים, אזרחי ישראל החוסכים לפנסיה. המנהל המורשה וצוותו פועלים כשנתיים למול כל הגורמים על מנת לאתר ולהשיב את כספי העמיתים באמצעים הכוללים הליכים משפטיים, חקירות כלכליות, בקשות לצווים בבית המשפט וכן הגשת תביעות כנגד כל המעורבים בנושא. המנהל המורשה מעדכן באופן שוטף את העמיתים הן באמצעות אתר האינטרנט של סלייס והן באמצעות הודעות ישירות לעמיתים.