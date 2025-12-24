yes ו-פלאפון פרסמו היום (רביעי) את דו"ח הרגלי הצפייה והגלישה של הישראלים לשנת 2025. מהנתונים עולה כי משק בית ישראלי צפה בממוצע 9.1 שעות ביום, ירידה לעומת השנים הקודמות, אך נתון דומה לשנת 2022 טרום המלחמה.

במהלך המלחמה עם איראן בחודש יוני זינקו שעות הצפייה ב-23% והגיעו ל-11.2 שעות יומיות. האירועים שזכו לצפייה הגבוהה ביותר היו פתיחת המערכה, ימי הלחימה, ושחרור החטופים מרצועת עזה.

חמשת האירועים המרכזיים שבלטו בצפייה כללו את תחילת מבצע "עם כלביא", ימי הלחימה ביוני, שחרור 20 החטופים החיים האחרונים, הגעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לישראל, ושחרור קבוצות חטופים נוספות במהלך השנה.

ביום שחרור 20 החטופים נרשמה צפייה גבוהה פי 4.5 מהשגרה, לצד עלייה של עד 40% בצפייה בתכני VOD בשעות הערב. גם צריכת האינטרנט באותו יום הייתה גבוהה פי שניים מהממוצע.

בתחום הספורט בלט גמר גביע המדינה שבו ניצחה הפועל באר שבע את בית"ר ירושלים, לצד משחקי חצי גמר ליגת האלופות. גמר האירוויזיון 2025 רשם שיעור צפייה של 71%, עלייה של 25% לעומת השנה הקודמת.

מהדו"ח עולה כי 72% מהישראלים צורכים חדשות דרך רשתות חברתיות, ו-55% מעדיפים סרטונים קצרים על פני מהדורות חדשות. זמן הצפייה בחדשות זינק ב-45% במהלך ימי הלחימה עם איראן.

עוד נמצא כי משק בית ממוצע מזפזפ כ-50 פעמים ביום, צורך כ-700 ג'יגה בחודש וצופה ב-21 סדרות בשנה, כאשר מרבית הסדרות הנצפות הן הפקות מקור ישראליות.

בתחום הדיגיטל והבינה המלאכותית נרשם זינוק חד: השימוש בצ'אט GPT גדל ב-227% במהלך השנה. מחצית מהישראלים נעזרים בכלי AI במקום בגוגל, ול-17% כבר יש מנוי בתשלום לאחת האפליקציות.

מהנתונים עולה גם כי 75% מהישראלים חוששים לנסוע לחו"ל, בעיקר למדינות מערב אירופה, ו-67% חוששים לדבר עברית בקול רם בחו"ל. כרבע מהישראלים דיווחו כי טיסה שתכננו בוטלה במהלך השנה.