חבר הכנסת יבגני סובה ממפלגת ישראל ביתנו התייחס היום (רביעי) בראיון לערוץ 7 להצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, שקוראת להקים ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי השבעה באוקטובר, ואושרה במליאת הכנסת בקריאה טרומית.

לדבריו, ההצעה אינה משרתת את מטרת החקירה, אלא פועלת באופן פוליטי: "אנחנו קראנו לניסיון של הממשלה להקים ועדת חבלה, באמת ניסיון להקים ועדת חבלה, זה לא ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את האמת".

סובה התייחס למחלוקת הפנימית בין משפחות שכולות, שלדבריו נוצלה לצרכים פוליטיים: "היום היינו עדים למעשה מאוד מצער בכנסת כאשר יש ויכוח בין משפחות שכולות. יש משפחות שדורשות באמת להגיע לחקר האמת ויש משפחות שצועקות שהן תומכות בקואליציה. זה לא עניין של תמיכה בקואליציה או באופוזיציה - זה עניין ממלכתי עבור עתיד המדינה".

לדבריו, ממשלות קודמות ידעו בעבר להתעלות מעל שיקולים פוליטיים בעתות משבר. "זה מה שקרה אחרי יום הכיפורים ואירועים דרמטיים רבים בהיסטוריה של המדינה. במשך שנתיים ראש הממשלה מסרב בתוקף להקים ועדת חקירה ממלכתית - ובכל פעם הוא מוצא סיבות אחרות".

סובה מתייחס גם לביקור על האפשרות שנשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ימנה את חברי ועדת החקירה. "להרבה מהמשפחות השכולות אין אמון בנשיא בית המשפט העליון. אולי עדיף שהמשפחות השכולות - נציגים משני הצדדים - הם אלה שיבחרו. זה שמכניסים את המשפחות לשיח הפוליטי זה כבר מעשה מבזה. מעמדן לא צריך להיות בשיח הזה בכלל".

בהמשך הדגיש סובה כי החקירה צריכה להתמקד קודם כל בדרג המדיני והצבאי: "מי שצריך קודם כל להיחקר זה הדרג הצבאי והדרג הפוליטי-מדיני. גם המערכת המשפטית צריכה להיבדק, אבל לא בהקשר של השבעה באוקטובר".

לסיום אמר, "אנחנו בישראל ביתנו דורשים דבר אחד - הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אם זה לא יקרה בכנסת הזאת, אנחנו נעשה את זה כאשר נקים ממשלה בכנסת הבאה".