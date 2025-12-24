משפחות שכולות רבות הגיעו היום (רביעי) לכנסת במטרה להשתתף בדיון שהתקיים בנוגע להקמתה של ועדת חקירה מיוחדת לאירועי השבעה באוקטובר.

עופר גרינבאום, אביו של רס"ם (במיל') ישי נתנאל הי"ד שנפל בלחימה בדרום לבנון וחבר פורום הגבורה, אמר לערוץ 7 כי לדעתו יש להקים ועדת חקירה המייצגת את כל הצדדים - מתוך ראייה של אחדות.

"אני חושב שאחרי כל מה שעברנו, הדבר החשוב ביותר כרגע הוא התאחדות של כל עם ישראל", מסביר גרינבאום בראשית דבריו. "אנחנו, המשפחות השכולות, שאיננו מזוהים עם צד אחד בלבד של המפה הפוליטית, צריכים להעלות את מסר האחדות. האחדות הזו צריכה לבוא לידי ביטוי גם בנושא ועדת החקירה. כולנו בעד ועדת חקירה, ולטובת עם ישראל חייבים שתקום ועדה שתבדוק איך הגענו לסיטואציה הזאת".

"אני חושב שיש הסכמה רחבה לגבי הגורמים שצריכים להיבדק: הצבא, מערכת מקבלי ההחלטות ובתוכם גם המערכת המשפטית, שכבלה והגבילה את אפשרויות התגובה של הצבא, גם היא צריכה לבדוק את עצמה. לכן, לא ייתכן שגוף שצריך להיות מתוחקר על תהליכים והחלטות שקיבל, יהיה זה שיקבע מי יחקור אותו. דרושה ועדה המוסכמת על כל חלקי העם", הוא מסביר.

לשאלה מי כן צריך לחקור, עונה גרינבאום: "נציגים מכל צדדי המפה הפוליטית. הם צריכים להיות שותפים, ובעיקר להתעלות מעל שיקולים פוליטיים ולבחור אנשי מקצוע, אנשים המכירים ואמונים על התחומים שצריכים להיחקר, וידעו להגיע לחקר האמת. המטרה העליונה היא לוודא שתקלה כזאת לא תחזור עוד".

"הקריאה שלי היא גם לחבריי למשפחות השכול - ידידיי, בואו נתעלה מעל זה. בואו נפסיק להתווכח על אופן הקמת הוועדה, ונדאג שייבנו מנגנונים נכונים וייבחרו אנשי מקצוע ללא זיקה פוליטית. באתי לזעוק את הזעקה הזאת. אסור לנו להיכנע לצעקות פוליטיות מעל הבמות, כי זה לא יקרב אותנו אל הוועדה. ללא הסכמה, לא מימין ולא משמאל, לא תהיה חקירה. החקירה צריכה להתנהל כמה שיותר מהר וראוי שתתחיל", מוסיף גרינבאום.

על ההתמודדות עם האובדן מספר גרינבאום: "ברמה האישית, ישי היה אישיות מיוחדת מאוד. הוא היה לוחם מילואים, אב לארבעה ילדים, עובד סוציאלי מלוד שעזר לכולם. במהלך השבעה הגיע אלינו מישהו, ערבי מלוד, שישי סייע לו והרים אותו מאשפתות. כך אני רואה גם את המחויבות שלי. אחדות עם ישראל היא בנפשנו, ואנחנו קוראים לכולם להתאחד סביב הסכמה לאומית רחבה. הורדת ידיים ובחירה במערכות שיביאו להתנגשות לא יקדמו אותנו, והן אלו שהובילו אותנו לאסון הזה".

"היינו רוצים שעם ישראל יבין שכשאנחנו פרודים ונלחמים זה בזה, זו התוצאה. אנחנו לא יכולים להמשיך בדרך הזאת. אנחנו חייבים להתאחד גם סביב הנושא הזה ולחקור את האמת, כדי שזה לא יקרה פעם נוספת. זה אפשרי", הוא מסכם.