טליק גואילי בהצהרה פאולינה פטימר

טליק, אימו של החטוף החלל רן גואילי, מסרה אחר הצהריים (רביעי) הצהרה לתקשורת ואמרה כי לא מוצו כל המאמצים להשיב את בנה.

"הוזמנתי להצטרף לטיסתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לארה"ב. ראש הממשלה נוסע להיפגש עם הנשיא טראמפ ואני טסה כדי לחזק את ידיו של ראש הממשלה. כדי לסייע לו ולוודא שלא יהיה מעבר למימוש השלב הבא עד שחמאס לא ימלא את חלקו ואת התחייבויותיו בשלב הזה של ההסכם ומעל לכל את חובתו להשיב את רני הביתה", סיפרה גואילי.

הוא הוסיפה פנייה לראש הממשלה "אדוני ראש הממשלה, אני מחזקת אותך בהחלטתך שלא לעבור לשלב ב' של ההסכם לפני שכל ההתחייבויות כלפינו ימומשו. ההסכם המקורי דיבר על ארבעים ושְׁמוֹנָה חטופים. קיבלנו רק ארבעים ושבעה. רני שלי הוא החטוף ה-48. לא ייתכן שהצד השני יפר הסכמים ואנחנו נמשיך הלאה כאילו כלום. יש הסכם. ההסכם קיבל את חסותו של נשיא ארצות הברית. אם לא נעמוד על קיומו המלא של ההסכם אנחנו עלולים לאבד את רני לנצח".

לדבריה "טרם מוצו כל המאמצים להשיב את רני. חמאס יודע היכן הוא. אנשיו, שמתהלכים חופשי ברחבי הרצועה יודעים בדיוק היכן רני נמצא. אני לא אשלים עם מצב שבו בונים מגדלים ומשקמים את עזה כשרני שלי מופקר בשטח. חובת המדינה היא קודם כל לבניה שנפלו בהגנה עליה. רני יצא להציל חיים ב-7 באוקטובר, ועכשיו תורנו להציל אותו ולהשיבו הביתה. אני נוסעת לארה"ב כדי להזכיר לכולם שרני הוא לא מספר, הוא גיבור ישראל. ראש הממשלה, העם איתך בהחלטה לעמוד על העקרונות שלנו. עד שרני לא בבית - לא עוצרים את החיפושים ולא מתקדמים לשלב ב'".

גואילי ביקשה גם להעביר מסר לנשיא טראמפ. "אדוני הנשיא, אנחנו לעולם נהיה אסירי תודה על ההסכם המדהים הזה שהחזיר אלינו 47 חטופים, אבל עוד לא סיימנו. רני שלי חייב לחזור הביתה, אני מחכה לרני, עם ישראל כולו מחכה לרני. אנא תפעיל בבקשה את כל מנופי הלחץ על חמאס כדי שרני יחזור הביתה במהרה. מי שרוצה לראות עתיד אחר במזרח התיכון, עתיד זוהר כפי שאתה חזית אותו - מי שרוצה זאת, חייב לעמוד באופן מלא בכל התחייבויותיו".