ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) פנה לחשב הכללי במשרד האוצר, רו"ח יהלי רוטנברג, בדרישה לבחון מחדש את תנאי מכרז הסלולר החדש לעובדי המדינה בשל חשש לאפליה כלפי עובדים המחזיקים במכשירי פלאפון כשרים.

הפנייה, לדבריו, נעשתה בעקבות בקשה של עובדי מדינה. ח"כ פרוש מציין במכתבו כי על פי עיקרי המכרז שפורסמו, עובד מדינה המבקש להחזיק במכשיר כשר לדיבור בלבד יכול לבחור בדגם אחד בלבד, בעוד שלשאר עובדי המדינה מוצע מגוון רחב של 23 דגמי מכשירים שונים במסגרת הליסינג.

"עובדה זו יוצרת מצב של אפליה בין עובדי מדינה במכרז הסלולר החדש", נכתב במכתב. "חלקם יוכלו לבחור מכשיר מתוך 23 דגמים, ובעלי פלאפונים כשרים יאלצו להסתפק בדגם אחד בודד כשניטלת מהם אפשרות הבחירה.

"האפליה בין העובדים מתחזקת לאור כך שעובד המעוניין לבחור מכשיר כשר גם לא יכול לנצל את כל ההטבה שניתנת לו במכסת הסלולר החודשית".

ח"כ פרוש מעלה גם טענה לפער בין תנאי המכרז המרכזי לבין יישומו בפועל. לדבריו, במכרז הסלולר המרכזי מס' 01-2024 נקבע במפורש כי החברה הזוכה תציע שלושה דגמים של מכשירי פלאפון כשרים לבחירת המשתמשים, בעוד שבהודעת החשב הכללי שפורסמה לאחרונה נכתב כי מוצע דגם אחד בלבד.

עוד הוסיף: "בשוק הסלולר קיימים מגוון רחב של מכשירים כשרים איכותיים, כך גם חברת פלאפון מציעה למכירה בשוק החופשי דגמים איכותיים של מכשירי סלולר כשרים, ולא יתכן להגביל את עובדי המדינה בדגם אחד בלבד".

בסיום מכתבו ביקש ח"כ פרוש מהחשב הכללי להתערב בנושא ולבחון את הסוגיה בדחיפות, עוד בטרם ייכנס הסכם הסלולר החדש לתוקף.

"אני סבור כי יש לשמור על הזכויות של עובדי מדינה הבוחרים להחזיק ברשותם מכשיר פלאפון כשר, ויש למנוע מצב של אפליה בין עובדי המדינה במתן שירותים זהים, תוך התחשבות בצרכים המשתנים של העובדים. אבקש את התערבותך ובדיקתך הדחופה עוד טרם כניסתו לתוקף של הסכם הסלולר החדש".