לאחרונה נחשפו ממצאים ארכיאולוגיים נדירים מהתקופה הביזנטית באתר הארכיאולוגי חורבת הורקניה שבצפון מדבר יהודה, בהם שני מטבעות זהב וטבעת זהב עדינה.

הממצאים מעידים על פעילות נוצרית בתקופה הביזנטית באזור, והם נחשפו במסגרת עבודות חפירה, מחקר ושימור שמתקיימות באתר בשיתוף פעולה עם צוותים אקדמיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ויחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי.

הגילויים כוללים שני מטבעות זהב מסוג סולידוס, עליהם דמותו של הקיסר הביזנטי הרקליוס, לצד טבעת זהב עדינה. ממצאים אלו מחזקים את ההבנה כי הורקניה הייתה חלק מהמגוון הנזירי והדתי שפעל במדבר יהודה בתקופה הביזנטית, במיוחד לאור הייחוס למנזר נוצרי שנוסד במקום, המיוחס לפעילות האב סבאס, ממייסדי הנזירות המדברית.

חורבת הורקניה היא אתר רב-שכבתי שנוסד בסוף התקופה ההלניסטית ושימש כמבצר וכאתר פעיל בתקופות הרומית וההרודיאנית. בתקופה הביזנטית, האתר הפך למרכז נזירי חשוב, שבו פעלו דמויות מרכזיות בהיסטוריה הנוצרית של מדבר יהודה.

החשיפה של הממצאים היא חלק ממאמץ מתמשך של יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי לשימור, חקר והגנה על אתרי מורשת היסטוריים. המאמצים כוללים עבודות תיעוד, חפירה ושימור, בשיתוף עם מוסדות אקדמיים, במטרה להנגיש את המידע לציבור ולשמר את ההיסטוריה הנוצרית והביזנטית של האזור.

בנימין הר-אבן, ראש יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, ציין כי "הממצאים שנחשפו בחורבת הורקניה משקפים פרק חשוב מהתקופה הביזנטית ומהמסורת הנוצרית הקדומה באזור". הר-אבן הוסיף כי עבודת היחידה נועדה להגן על העבר, לאפשר את המחקר שלו ולהנגישו לציבור הרחב.