דלק מוטורס, יבואנית רכבי פורד בישראל, הודיעה היום (רביעי) על ריקול לרכבי פורד מדגמי 350-F ו-250-F, מטווח ייצור 2021-2022.

הריקול מתבצע בעקבות חשש לאפשרות שמסיט אוויר לחלון גג עשוי להתנתק באופן חלקי או מלא, מה שעלול לגרום לבעיה בטיחותית.

במסגרת הריקול, תבוצע בדיקה של תופסי מסיט האוויר לחלון הגג, ואם יידרש, הם ייהדקו בהתאם להוראות היצרן. תהליך התיקון צפוי להימשך כשעתיים ויתבצע ללא עלות במרכזי השירות המורשים של פורד בישראל.

בהודעה שנמסרה, צוין כי בעלי רכבים מקבוצת היעד יקבלו הודעה כתובה בדואר ישראל עם הגעת החלפים המשופרים.

בעלי רכבים שלא יבצעו את התיקון תוך חצי שנה עלולים למצוא את עצמם חסומים מלבצע העברת בעלות על הרכב, ומשרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב, בהתאם לתקנות התעבורה.