אמיר אוחנה מצביע בעד חוק נישואים אזרחיים ערוץ הכנסת

קרע במפלגות החרדיות: שעה קלה לאחר מתקפת חברי הכנסת החרדיים מאגודת ישראל, ש"ס ודגל התורה נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה על שהצביע עם האופוזיציה במליאת הכנסת בעד חוק נישואין אזרחיים, משמיע בכיר באגודת ישראל ביקורת פנימית כלפי עמיתיו.

"לרגע אפשר היה לחשוב שתמו בעיותיה של היהדות החרדית באקלים הפוליטי ומה שנשאר זה למחות נגד הצבעה של יו"ר הכנסת", אמר הגורם הבכיר בשיחה עם ערוץ 7.

"היהדות החרדית סופגת השכם והערב מכות על ידי המשטרה הצבאית באמצעות מעצרים סדרתיים של לומדי תורה. בחורי ישיבות נעצרים בעוון לימוד תורה, אברכי כולל. אלו דברים שלא היו משחר ההיסטוריה של מדינת ישראל. מדוע הם לא מתעסקים בהרכבת פתרון מעשי לבעיה האקוטית הזו".

בדבריו התייחס לעצם ההצבעה של אוחנה. "אמת, מדובר בשערורייה, בתועבות המחללות את דגלה היהודי של המדינה. אך בשעה שעולם התורה עוד רגע עלול לעלות בלהבות ונרמס תחת מגפי קלגסי המערכת המשפטית בישראל - אנו מצווים לתעל את כל עיסוקנו, משחר ועד ליל, לסיום התופעה הקשה הזו", אמר.

מוקדם יותר יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, תקף את הממשלה ואת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, בטענה שהפר סיכומים עם המפלגות החרדיות כאשר הצביע בעד הצעת חוק נישואים אזרחיים של האופוזיציה.

לדבריו, "ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו (הליכוד) ממשיכה להפר את כלל הסיכומים וההבנות עם המגזר החרדי".

"היום הגדיל לעשות יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, כאשר הצביע בעד חוק שכל כולו רמיסה בוטה של תורתנו הקדושה בניגוד להבנות שהיו עד כה ולברית ההיסטורית בין הליכוד למפלגות החרדיות שהתבססה על שמירת ערכי מסורת ישראל", הוסיף גולדקנופף.

גם בדגל התורה תקפו בחריפות את אוחנה. "אמיר אוחנה עשה מעשה שלא יעשה ותמך בחוק נישואים אזרחיים של האופוזיציה, בניגוד לסיכום שבין הליכוד ליהדות התורה - לשמור על הסטטוס קוו. הטעות שנעתרנו לבקשת הליכוד ותמכנו בו להיות יו"ר הכנסת - לא תקרה שוב".

סיעת ש"ס פרסמה הודעת גינוי חריפה בה נכתב "ש"ס מביעה מחאה חריפה על הצבעתו של יו"ר הכנסת בעד החוק הפוגע במוסד הנישואין כדת משה וישראל, בניגוד מוחלט לעמדת הקואליציה.

מדובר בחוק המהווה פרצה חמורה בכרם ישראל, העלולה לערער את יסודות הזהות היהודית של מדינת ישראל. הצבעתו של יו"ר הכנסת יחד עם האופוזיציה בסוגיה רגישה ויסודית כל־כך, היא התרסה חמורה המוכיחה כי אינו ראוי לתפקידו כיו"ר הכנסת של המחנה האמוני", לשון תגובת הסיעה.