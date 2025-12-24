עשרות מגישים בגלי צה"ל קיבלו הערב (רביעי) הודעה ממשרד הביטחון על הקפאת העסקתם החל מה-1 בינואר. מדובר במגישים המועסקים על תקן "יועצים" ביניהם רינו צרור וספי עובדיה.

מועד עובדי גלי צה"ל נמסר בתגובה כי "עשרות מגישי גלי צה"ל וגלגל"צ, המועסקים כיועצים, קיבלו הודעה כי העסקתם תוקפא כבר משבוע הבא בהנחיית משרד הביטחון. לוח השידורים של התחנה יחווה פגיעה דרמטית - זהו פירוק בפועל של התחנה, החל מהשבוע הקרוב עקב הנחיית משרד הביטחון".

משרד הביטחון הודיע בתגובה כי לא הוציא הנחייה כלשהי על סיום העסקת יועצים בגלי צה"ל.

"כבכל שנה, בימים אלה מאריך משרד הביטחון את הזמנות היועצים שמסתיימות בסוף דצמבר 2025. התהליך בעיצומו. החוזים יוארכו עד ל28.2.26, מועד סגירת התחנה", נמסר מטעם המשרד.

במקביל הגיש ועד העובדים עתירה לבג"ץ ובקשה למתן צו ביניים. נשיא בית משפט העליון השופט יצחק עמית, קבע כי "נוכח הטענות להשלכות המיידיות של החלטת הממשלה הנתקפת בעתירה" תוגש תגובה לבקשה למתן צו ביניים תוך ארבעה ימים.

בוגרי גלי צה"ל וגלגלצ הפועלים למען התחנה הגיבו: "עשרות משדרני גלי צה"ל וגלגלצ קיבלו הודעות על הפסקת עבודתם ובכך נחשף גם עתיד גלגלצ. בניגוד להכחשות משרד הביטחון, מתבצעים מהלכים בשטח לריקון התחנות מתוכן, עוד לפני הדיון בבג"ץ. הנחיית שר הביטחון להקפיא את כלל ההתקשרויות עם יועצים חושפת ניתוק מהמציאות: גלגלצ היא חלק בלתי נפרד מגלי צה"ל ואינה יכולה להתקיים בלעדיה, חרף ניסיונות ההטעיה.

קולות מרכזיים בשידור הציבורי ייאלמו: הדר מרקס- מגישת התוכנית המואזנת בישראל שפעלה לאורך כל המלחמה לחיזוק מורל החיילים; עומר גפן, קוואמי, אחינעם בר ואחרים. מדובר במחטף שמפסיק את העסקתם של שדרני גל"צ וגלגלצ, בהם גם שדרנים ותיקים המועסקים עשרות שנים, כמו ד"ר אבשלום קור ואהוד גרף", לשון התגובה.