בכנס 'אגדלך' למנהיגות חינוכית שנערך בירושלים, דיבר ד"ר צביקה מור, יו"ר פורום "תקווה" ואביו של פדוי השבי איתן מור, על הקרע בין המגזרים השונים בחברה הישראלית.

בכנס, שהתקיים בהשתתפות אנשי חינוך, אקדמיה, אישי ציבור והורים שכולים, הועלתה השאלה כיצד להתמודד עם השנאה והשסעים החברתיים, במיוחד בתוך הציבור הדתי-לאומי והחרדי.

מור התייחס בחריפות להתבטאויות נגד החרדים המופיעות בעיתונות ובעלוני השבת של המגזר הדתי-לאומי, ואמר: "כואב לי לראות את מאמרי השטנה והתבטאויות מכוערות נגד אחינו החרדים. אני מחזיק בדעה מאוד ברורה שעליהם לקחת חלק בזכות להגן על העם והארץ, אלא שהביקורת שלי היא על הסגנון והביקורת שגולשים מהר מאוד למקום לא ענייני שלא מקדם את החברה הישראלית אלא רק מביא לנסיגה".

בכנס, שהתקיים בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית לחינוך שאנן ומחוז צפון בחמ"ד, השתתפו יו"ר פורום "גבורה" יהושע שני ושרית מזרחי, אימו של סמ"ר תומר יעקב מזרחי הי"ד.

הכנס עמד בסימן "מנהיגים באמונה מובילים במצוינות", ועסק בתפקידם של אנשי החינוך כמובילי דרך ערכיים. המנהיגות החינוכית, על פי המשתתפים, לא רק עוסקת בהעברת ידע, אלא גם בשמשת מודל לחיים, לפיתוח תודעה ערכית בקרב התלמידים, במיוחד בזמנים קשים.

נשיא האקדמית שאנן, פרופ' אבי לוי, אמר בכנס: "שמנו לעצמנו כמטרה לעצב מחדש את דמותו של המחנך הישראלי ולחולל מהפכה בהכשה להוראה. צורך השעה הוא להצמיח דמויות שיציתו אש בקרב התלמידים ויהוו עבורם מקור חום להשפעה. זו הדרך החינוכית והמתודית שהתוונו במכללה: להכשיר 'מורנטורים' שמסוגלים להאיר את נתיבות חייהם של הילדים. אף אחד לא זוכר את נוסחת הפרבולה אלא זוכרים את המורה שראה אותם כשהיה להם קשה".

מחמ"ד מחוז צפון חיים גבאי הוסיף: "האולם הזה מלא באנשים שרואים למרחוק, שאמרו "הנני", בפרט בשנתיים האחרונות, כשהייתם העוגן של החברה הישראלית כולה. עלינו לטעת בלבבות את ההכרה כי החינוך הוא שליחות, והמורה הוא שליח נאמן, וקהילת חמ"ד חזקה נבנית ממפגש בין מנהיגים הלומדים, חולמים ופועלים יחד".