האם נמנע עוד אסון באוסטרליה? משטרת אוסטרליה עצרה את מרטין גלין, תושב פרת', שהביע תמיכה בטבח בחוף בונדי ופרסם פוסטים אנטישמיים.

בחיפוש בביתו נמצאו מספר כלי נשק, אלפי כדורים ותחמושת רבה, דגלי חיזבאללה וחמאס, וכן רשימת קניות לרכיבים להכנת פצצות ומטעני חבלה. גלין בן ה-39 הופיע בבית המשפט לאחר שהוגש נגדו כתב אישום.

התביעה טוענת כי שעות ספורות לאחר הטבח בחוף בונדי, פרסם גלין פוסט תמיכה בו הביע שמחה על הטבח. באחד הפוסטים הוא כתב כי "אני רק רוצה לומר שאני, מרטין גלין, תומך ב-100 אחוז ביורים בניו סאות' ויילס".

ראש ממשלת מערב אוסטרליה, ריטה סאפיוטי, אמרה לתקשורת המקומית כי "חבר קהילה ראה פוסט של האיש באינטרנט, זיהה שמדובר בדבר לא ראוי ודיווח על כך למשטרה". בחיפוש שערכו השוטרים בביתו נמצאו שישה רובים, לפחות 4000 כדורים, דגלי חמאס וחיזבאללה, מחברת ובה הערות אנטישמיות ואידיאולוגיה ניאו-נאצית, כולל הערות תמיכה בהיטלר, ורשימת רכיבים להכנת פצצות.

גלין טען בבית משפט כי "הייתה לי דעה נחרצת לגבי המלחמה בעזה. קיוויתי להעלות את הצביעות על ידי יצירת הפוסט באינסטגרם". הוא על צבירת התחמושת בביתו הוא טען כי "התכוננתי ליום הדין. החומרים להכנת הפצצות היו למעשה חומר להצתת שריפות. לא התכוונתי לפגוע באף אחד". השופט בנג'מין טיירס אמר במהלך המשפט כי "אין שום דבר בלתי חוקי או בהכרח לא ראוי בתמיכה בעניין הפלסטיני. מה שלא ראוי הוא פרסום תגובות באינטרנט התומכות בטבח של אזרחים חפים מפשע".