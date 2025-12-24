יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, נשא היום (רביעי) את "נאום השקיפות" השלישי שלו במליאת הכנסת, בו תקף בחריפות את פעילותו של מכון שלום הרטמן במערכת החינוך הישראלית.

מעוז, שהשיק לאחרונה את "מוקד השקיפות", התמקד הפעם בפעילות המכון בתוכניות הגפ"ן במשרד החינוך.

לטענתו, המכון מקדם שלושה עקרונות מרכזיים: זהות יהודית ישראלית פלורליסטית, היכרות עם התרבות והזהות של החברה הערבית, וחינוך לערכי דמוקרטיה - "כמובן על פי פרשנות השמאל", כלשונו.

"המכנה המשותף לכל הדברים הללו הוא שהם כיסוי להובלתה של מדינת ישראל להיות מדינת כל אזרחיה ולא מדינה יהודית", טען מעוז. "הארגון הזה מחנך את ילדי ישראל לטשטוש הזהות היהודית שלנו, וההורים חייבים לדעת זאת".

בסיום נאומו קרא ח"כ מעוז להורים להמשיך ולפנות למוקד השקיפות במקרים של "הסתרה ופגיעה בזהות היהודית והלאומית" בבתי הספר.