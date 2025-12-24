פה אחד: חברי הפרלמנט באלג'יריה אישרו הצעת חוק המגדירה את הכיבוש הצרפתי של אלג'יריה כ"פשע". החוק החדש גם דורש מצרפת להתנצל באופן רשמי ולשלם פיצויים לאלג'יריה על תקופת הקולוניזציה במדינה.

הקולוניזציה הצרפתית באלג'יריה החלה בשנת 1830 עם פלישה צרפתית, ונמשכה למעלה ממאה שנה. היא הסתיימה רק בשנת 1962, לאחר מלחמת עצמאות עקובה מדם שהחלה בשנת 1954 עד לעצמאותה ב-1962, לאחר מלחמת עצמאות עקובה מדם, שעל פי ההערכות גבתה את חייהם של 700 אלף בני אדם. בסופה של מלחמת העצמאות האלג'יראית עזבו 1.4 מיליון צרפתי את אלג'יריה.

החוק החדש שעבר בפרלמנט האלג'יראי קובע כי "צרפת נושאת באחריות משפטית לעברה הקולוניאלי באלג'יריה ולטרגדיות שגרמה". החוק גם מפרט את "פשעי הקולוניזציה הצרפתית, הכוללים ניסויים גרעיניים, רציחות ללא משפט, עינויים פיזיים ופסיכולוגיים, ושוד שיטתי של משאבים".

בנוסף, קובע החוק כי צרפת נדרשת לפרסם התנצלות פומבית על הכיבוש הקולוניאלי של אלג'יריה, ולשלם פיצויים על הנזקים החומריים, הפיזיים והנפשיים שגרמה לאזרחי אלג'יריה. "פיצוי מלא והוגן על כל הנזקים החומריים והמוסריים שנגרמו על ידי הקולוניזציה הצרפתית הוא זכות ללא ערעור של המדינה והעם האלג'יראי", נכתב בחוק החדש.

חברי הפרלמנט באלג'יריה עמדו באולם המליאה כאשר הם עוטים צעיפים בצבע הדגל האלג'יראי וקראו "תחי אלג'יריה", כאשר הצעת החוק אושרה ללא מתנגדים. יו"ר הפרלמנט האלג'יראי, איברהים בוגאלי, אמר לסוכנות הידיעות המקומית APS כי "ההצבעה תשלח מסר ברור, הן פנימית והן חיצונית, שהזיכרון הלאומי של אלג'יריה אינו ניתן למחיקה ואינו ניתן למשא ומתן".