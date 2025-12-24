רוסיה פועלת מאחורי הקלעים, באישור אמריקני, כדי לתווך בין ישראל וסוריה במגעים להסכם ביטחוני של המדינות, כך דווח הערב (רביעי) בכאן חדשות. עד עתה, מי שהובילה את הפגישות והמגעים הייתה אזרבייג'ן, כולל ביקורים של בכירים בבאקו.

לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים רוסיה וסוריה שוב מהדקות יחסים ביניהן והרוסים אף העבירו ציוד וחיילים לאזור לטקייה שננטש כמעט לגמרי לאחר קריסת משטר אסד.

לדברי הגורם הרוסים מעוניינים להחזיר את חיילי הצבא לדרום סוריה, סמוך לגבול ישראל, בדומה לימים שקדמו לקריסת משטר אסד.

בישראל מעדיפים לאפשר נוכחות רוסית במקום התבססות טורקית באזור זה.