יצחק הורוביץ, כתב השבועון החרדי "בקהילה", ביקר ברובע הדאחיה בדרום ביירות במקום קבורתו של מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, שחוסל לפני כשנה.

הורוביץ תיעד את החוויה המסוכנת במגזין שיתפרסם מחר (חמישי).

העיתונאי סייר ברובע הדאחיה, היה באזור הבונקר לשעבר של נסראללה והגיע עד למקום קבורתו. לאורך כל הדרך מתנופפים דגלי חיזבאללה צהובים, ושלט גדול עם דמותו של נסראללה מקדם את פני המבקרים.

הורוביץ מצא עצמו עומד מול מבנה אוהל שחור וענק המזכיר את הכעבה המוסלמית במכה. המדריך שליווה אותו הסביר כי זהו אוהל קברו של נסראללה, שהוקם לאחר הלוויה בה השתתפו רבבות.

השטח, לפי המדריך, שייך בעבר לחברת ביטוח, אך חיזבאללה רכש אותו, הרס את הבניין וקבר שם את מנהיגו. "מעל זה מתחו את האוהל הגדול הזה, אבל גם יתחילו עוד מעט לבנות פה מסגד גדול", סיפר המדריך.

הורוביץ היסס להיכנס לאוהל, אך המדריך עלי, המקושר לחיזבאללה, הרגיע אותו והנחה: "אל תחשוש, רק שעליך לעשות בדיוק מה שאגיד לך. אתה נכנס ואם שואלים אותך שאלות אתה לא מבין ערבית. אני אענה במקומך. ברור לך?".

שער העיתון צילום: בקהילה

בכניסה, עלי אמר למספר חמושים שעמדו ליד השער: "הוא איתי. הוא מספרד. הוא תומך בהתנגדות ובא להתפלל. אני מכיר אותו".

בתוך האוהל, המדריך הסביר לעיתונאי היהודי בשיא הרצינות: "נסראללה הקדוש עוד יקום לתחייה ואנו מתפללים שישוב להנהיג את ההתנגדות נגד כוחות הרוע". הורוביץ לא העז להכניס טלפון למתחם, והמדריך עלי התנדב לצלם אותו ליד הקבר.

ביציאה, הורוביץ זיהה אדם עיוור מלווה בבני משפחה. המדריך הסביר: "זה פעיל שנפצע בגלל הביפרים של השטן הציוני. עכשיו מביאים אותו להתפלל אצל סייד נסראללה".

כשהורוביץ ביקש להצטלם עם הפעיל הפצוע, המדריך זעם: "טוב שאף אחד לא הבין שם אנגלית. אני צילמתי אותך בקבר וזה בסדר כי היית די לבד. אבל אתה ביקשת לצלם אותו - לוחם. אתה יודע מה זה אומר? אם היו מבינים את בקשתך, זה אומר מבחינתם שאתה מרגל. אותי היו עוצרים ובך תוקעים בלי שאלות כדור בראש. אמרתי לך לעשות רק מה שאני אומר לך".