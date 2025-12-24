אבשלום קור: מכבים לי את המיקרופון באדיבות המצלם

אבשלום קור, יועץ הלשון הוותיק של גלי צה"ל, נמנה על העובדים המוגדרים "יועצים" שקיבלו ממשרד הביטחון הודעה על הקפאת העסקתם בתחילת השנה האזרחית הבאה.

קור תהה מדוע מנסים להשתיק את התחנה הצבאית. "כבר 48 שנים, פעמיים בכל יום, יש פינות שלי בגלי צה"ל על עברית, ציונות וארץ ישראל. אין תוכנית כזו בשום תחנה בארץ. כיועץ הלשון של התחנה אני מלווה אותה יומם ולילה. אין תחנה דומה לגלי צה"ל".

"אנחנו מדברים על תחנה ייחודית, ציונית, עברית עם אנשים שתענוג לעבוד איתם ולראות את האהבה והמסירות שלהם לחיילים, לפצועים ולמשפחות השכולות", הוסיף.

"זה הבית שלי, לא רק הבית של החיילים. אני מצטער כל כך שפתאום מכבים לי את המיקרופון", סיכם קור.