המשנה ליועמ"ש שרון אפק ביקר היום (רביעי) בביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, החשודה בשיבוש מהלכי משפט, כך דווח בערוץ 14.

הביקור של אפק, שיפעת תומר ירושלמי החליפה, נמשך כשעה וחצי. הוא הופתע מנוכחות כתב הערוץ ואף ניסה להסתיר את פניו.

מטעמו של שרון אפק נמסר בתגובה: "מדובר בביקור על רקע היכרות אישית. שרון אפק לא טיפל בתיק החקירה".

ח"כ יצחק קרויזר הגיש בעקבות הפרסום במשטרת מעלה אדומים תלונה נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ונגד המשנה ליועמ"שית, שרון אפק, בגין חשד לשיבוש מהלכי חקירה.

"על פי הטענות שעלו בתחקיר ובבסיס התלונה, קיומן של פגישות בפורום כזה ובנסיבות הללו מעלה חשש כבד לתיאום עמדות ולפגיעה בטוהר ההליך החקירתי. הגשת התלונה היא בצעד הכרחי להגנה על שלטון החוק ועל אמון הציבור במערכת המשפט. המראות שנחשפו בתחקיר מחייבים בדיקה מעמיקה של המשטרה כדי לוודא שלא נעשה שיבוש הליכי חקירה".

ח"כ צבי סוכות הגיב: "כל דקה שהעבריינית תומר ירושלמי לא נמצאת במעצר, זו עוד דקה של שיבוש מה שנשאר מהחקירה הזו. שרון אפק כמי שהיה מעורב בפיקוח על החקירה חייב להיחקר עוד הערב על הביקור הזה. התנהלות של ארגון פשיעה".