לוחמי יחידת דובדבן עצרו הלילה (חמישי) ארבעה מחבלים בכפר ג'יוס שבמרחב חטיבת אפרים, אשר היו מעורבים בתכנון פיגוע טרור.

המחבלים נעצרו במהלך פעילות למניעת טרור, כשלפי גורמים בצה"ל, הם היו חלק מחוליית מחבלים שתכננה לבצע את הפיגוע במסגרת פעולתה באזור.

בנוסף, לוחמי חטיבת הצנחנים, מגדוד 890, פעלו בשני כפרים נוספים, כיפל חארת ודיר איסתיא, שם עצרו שלושה מחבלים אשר יידו אבנים לעבר ציר מרכזי. המבוצעים נעצרו והועברו להמשך חקירה בשב"כ.

הפעולה, שנועדה להפעיל אקטיבית סיכול טרור במגוון אזורים, תורמת למאמץ המתמשך של צה"ל למנוע פיגועים ולחזק את הביטחון באזור.