שלושה חודשים אחרי הפיגוע הקטלני במעבר אלנבי שבו נרצחו שני חיילי צה"ל, ושבועיים לאחר פתיחת המעבר מחדש, ישראל השיבה גופת המחבל עבד אל-קייסי לירדן, על פי החלטת הדרג המדיני, כך דווח בכאן חדשות.

בפיגוע, שהתרחש ב-18 בספטמבר, ירה עבד אל-קייסי, נהג משאית סיוע לעזה מטעם הצבא הירדני, מאקדחו לעבר סא"ל (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו ואחר כך דקר אותם בסכין. השניים, ששימשו בשירות בתפקידי אבטחה במעבר, נפגעו אנוש ומאוחר יותר נפטרו מפצעיהם.

המחבל, נורה למוות על ידי מאבטח של רשות שדות התעופה, בעודו מנסה להימלט.

על פי הדיווח, ההחלטה להחזיר את גופת המחבל לירדן מגיעה לאחר תקופה ארוכה של שיח בין הממשלות, ומעידה על האיזון בין השמירה על הביטחון וההסכמים הדיפלומטיים בין המדינות.