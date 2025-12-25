ריבונות או פוליטיקה? ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, תוקף את הצעת החוק שהגיש יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ עודד פורר, להחלת ריבונות ישראלית על העיר.

במענה לפניית פורר, שביקש את תמיכתו בגיוס קולות להחלת הריבונות, הגיב רובינשטיין במכתב חריף בו הוא טוען כי מדובר במהלך פופוליסטי, כלשונו.

רובינשטיין כתב כי במהלך עשרות שנות כהונתו לא שמע מפי פורר שום תמיכה או עזרה לצורכי העיר והציבור החרדי. "הצעתך היא ניסיון להפיק כותרות על גב התושבים", אמר, והוסיף כי ההתבטאויות של מפלגת ישראל ביתנו כלפי הציבור החרדי בעבר היו בלתי מקובלות. "אם הייתם אומרים את דבריכם במדינה זרה, הייתם זוכים לגינויים חמורים".

"מדוע בשנים בהם מפלגתך הייתה בקואליציה, לא שמענו על הצעת חוק שהגשתם להחלת ריבונות ביו"ש או בביתר עילית? האם חששתם משותפיכם הקואליציוניים דאז, בהם רע"מ ומנסור עבאס - וכעת אתם מנסים להטריל את ממשלת הימין על הגב שלנו?", תהה רובינשטיין והוסיף "כמי שהגיש הצעת חוק המבקשת לשלול מהציבור החרדי את זכות הבחירה לכנסת, אין לי אלא לתהות האם אתה מבקש להחיל ריבונות על עירנו, כדי שהחוק שלך יחול ותמנע מאיתנו את זכותנו הדמוקרטית?".

רובינשטיין דרש מפורשות מח"כ פורר להתחייב כי במידה והצעת החוק לא תעבור, היא תהיה דרישת סף לקואליציה עתידית. "אם תתחייב בכתב, נראה את כנות דבריך", סיכם ראש העיר.