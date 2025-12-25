ההרס בגבעת מקנה אברהם צילום: באדיבות המצלם

הרס גבעה בפעם השנייה בתוך השבוע: כוחות מג"ב והמנהל האזרחי הגיעו לגבעת מקנה אברהם במזרח גוש עציון, הסמוכה ליישוב מעלה עמוס, והרסו את הבתים במקום ודיר עיזים.

במהלך האירוע נעצרו שני פעילי ימין. ההרס התבצע שבועיים לאחר תקיפה קשה שחוו רועי הצאן בשטחי המרעה - ששניים מהם נפצעו ופונו לבית חולים.

גבעת מקנה אברהם היא הגבעה השישית שנהרסה מאז ההנחיה של ראש הממשלה על פינוי 14 נקודות התיישבות. עד כה במסגרת הגל הנוכחי, הוחרבו שתי נקודות בבנימין, שתי נקודות בשומרון, אחת בגוש עציון ואחת בהר חברון. בנוסף, פונו תושבים משלוש נקודות אחרות.

הגבעה הוקמה לפני כשנה וחצי וממוקמת ממזרח ליישוב מיצד. המתיישבים במקום מספרים כי "מאז הקמתה, הצליחה הגבעה להחזיר לידיים יהודיות מעל 17,000 דונמים. העדר הצאן שממוקם בגבעה חוסם מדי יום את הפלישה הערבית לאזור, ומשמר את השמורה ההסכמית".

מצה"ל נמסר: "כוחות הביטחון פעלו הלילה לאכיפה חוזרת כנגד מספר רכיבי בינוי לא חוקיים ישראליים שנבנו במרחב אלמינייה שבחטיבה המרחבית עציון. רכיבי הבינוי הוקמו בניגוד לחוק ובשטח B. יצויין כי אחד מרכיבי הבינוי הינו בינוי לא חוקי פלסטיני, עליו השתלטו הישראלים. הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם אלוף פיקוד מרכז, בעקבות כך שבמקום בוצעו פעולות עברייניות ומקרי פשיעה ואלימות חמורים שהשפיעו על ביטחון האזור".