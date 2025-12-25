יהושע שני: שיקום עזה? לא לפני שחמאס יושמד צילום: באדיבות המצלם

לקראת נסיעתו של רה"מ בנימין נתניהו לארה"ב יקיימו היום (חמישי) משפחות שכולות מפורום הגבורה ומשפחות חטופים ששבו מפורום תקווה הפגנת מחאה מול ישיבת הקבינט במשרד ראש הממשלה בירושלים.

המשפחות שיגיעו יחד עם תומכים רבים יקראו לנתניהו שלא להסכים לשיקום עזה לפני השמדת חמאס והחזרת החלל החטוף האחרון רן גווילי מעזה.

לקראת מחאת המשפחות השכולות קרא יו"ר פורום הגבורה, יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני הי"ד, לראש הממשלה לשוב עם אור ירוק מהנשיא טראמפ להשמדת חמאס. "26 חודשים חלפו מפרוץ המלחמה. עם ישראל שילם מחיר דמים כבד ביותר. 940 חיילי צה"ל נפלו בקרב. אלמנות, יתומים, הורים שכולים, אחים ואחיות שכולים. אלפי לוחמי צהל נפצעו ונמצאים בהליך שיקום. פדויי שבי שחזרו ברוך השם נמצאים בהליך שיקום. מחיר כבד ביותר.

עם העוצמה המוסרית הזו, אנחנו נתייצב היום מול משרד ראש הממשלה. ונקרא לראש הממשלה ערב נסיעתו: אין מצב לשיקום עזה לפני השמדת חמאס ולפני חזרתו של רן גווילי הביתה. בואו יצטרפו אלינו היום, פורום גבורה ופורום התקווה, בקריאה המוסרית והצודקת ביותר לראש הממשלה - חזור הביתה מהביקור עם טראמפ עם אור ירוק להשמדת חמאס", דברי שני.