פיקוד העורף צפוי לפרסם בתקופה הקרובה תקן חדש לבניית ממ"דים, שיתבסס על לקחי מבצע "עם כלביא" ופגיעות טילים מאיראן, כך פורסם בגלי צה"ל.

התקן החדש יכלול מספר שינויים חשובים, שמטרתן להעצים את ההגנה על האזרחים בעת ירי טילים ופגיעות ישירות במבנים.

אחד השינויים המרכזיים יהיה סימון ברור לדלתות הממ"ד, כך שכל דלת תסומן באדום או ירוק, כדי לציין אם הדלת נעולה או לא. מדובר בלקח ממקרים שבהם אזרחים ניסו לנעול את דלתות הממ"ד, אך הדלת לא הייתה נעולה עד הסוף ועפה מעוצמת ההדף של הטילים.

בנוסף, התקן החדש יאפשר חיזוק של הקירות הפנימיים של הממ"ד. מחקירת פגיעות טילים שנורו מאיראן התברר כי הקירות הפנימיים של המבנים מתנהגים כמו קירות חיצוניים במקרים של פגיעות טילים, ולכן יש צורך בעיבוי הקירות הפנימיים.

עוד שינוי משמעותי שיתווסף הוא התקן שיבטיח כי דלתות הממ"ד יהיו חסינות בפני ירי מנשק קל.