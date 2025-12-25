בעיצומו של משבר כלכלי מתמשך שמכביד על אלפי משפחות ברחבי הארץ, קרן "עם ישראל חי" משיקה את הגרלת החלומות על דירת יוקרה בירושלים - ומקדישה את ההכנסות להרחבת מערך סיוע נרחב למשפחות נזקקות.

המיזם, שמוביל מיכאל בן עזרי, פועל לאורך כל השנה במטרה אחת ברורה: שכל משפחה בישראל תוכל לשבת סביב שולחן השבת והחג בכבוד. מדי שבוע נארזות ונשלחות עשרות חבילות מזון הכוללות מצרכים יבשים, מוצרים משלימים ומזון טרי - היישר אל בתי המשפחות.

רק 660 ש"ח מפרידים בינך לבין דירת חלומות - ועשרות חבילות מזון.

"הבקשות רק הולכות ומתרבות", אומר בן עזרי, "אנחנו רואים משפחות שעוברות תקופות קשות, והידיעה שיש מי שחושב עליהן ומביא להן מזון לשבת - זה מציל אותן. זו שליחות יומיומית".

לדבריו, קרן "עם ישראל חי" מעניקה תמיכה משמעותית לפעילות. "שמואל סקט והקרן עומדים לצדנו בכל השנה. הם לא רק מסייעים, הם שותפים מלאים. בזכותם אנחנו מסוגלים להגדיל את מספר החבילות, לעזור במקרים דחופים ולהעניק למשפחות תקווה אמיתית. כל פעם שאנחנו פונים לשמואל - הוא שם. עם לב גדול ועם רצון אמיתי לעזור".

חבילות מזון צילום: עזר שבת

הגרלת היוקרה שמגשימה חלום כפול: לך ולמאות משפחות נזקקות.

לקראת החגים, הסיוע מתרחב משמעותית. הקרן מחלקת תלושי מזון בסכומים של עשרות אלפי שקלים, ובכך מאפשרת למאות משפחות להתארגן לחג בכבוד. "אין דבר מרגש מלראות משפחה שמקבלת אפשרות לחגוג בלי דאגות", מוסיף בן עזרי.

השנה, לנוכח העלייה בבקשות לעזרה, החליטה הקרן להקדיש את הגרלת הדירה היוקרתית בלב ירושלים - דירה מרוהטת בשווי 1.2 מיליון דולר - למטרות הסיוע. כל רכישת כרטיס הגרלה במחיר 660 שקלים (עם כרטיס נוסף באותו מחיר במבצע מיוחד) תורמת ישירות למימון חבילות מזון למשפחות.

מעבר לסיכוי לזכות בדירה, ההשתתפות בהגרלה היא בחירה אקטיבית להצטרף למעגל של נתינה, אחריות קהילתית וערבות הדדית - דווקא ברגע שבו משפחות רבות נזקקות לכך יותר מאי פעם.

כל כרטיס הוא קרן אור במטבח של משפחה שמתקשה לשרוד.