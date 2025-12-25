חמש שנים בדיוק לאחר הרצח האכזרי של אסתר הורגן הי"ד, תושבת היישוב טל מנשה, הוארה הלילה (חמישי) לראשונה השכונה החדשה "נווה אסתר", שתיבנה לזכרה.

השכונה, הכוללת כ-135 יחידות דיור, תכפיל את היישוב טל מנשה שבצפון השומרון.

אסתר הורגן הי"ד נרצחה כאשר יצאה לרוץ ביער הסמוך לבית משפחתה בטל מנשה. לאחר שעות של חיפושים, נמצאה גופתה. משפחת הורגן, מיד לאחר האירוע, דרשה תגובה ציונית הולמת לפיגוע, וההחלטה להקים את השכונה החדשה הייתה חלק מהדרישה להעצים את ההתיישבות.

בנימין הורגן, בעלה של אסתר, הביע את שביעות רצונו מההתקדמות של פיתוח השכונה. "מיד לאחר הפיגוע עמדתי בפתח ביתי יחד עם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, ודרשנו תגובה ציונית הולמת - הכפלת היישוב והוספת בנייה וחיים", אמר. "שכונת נווה אסתר הולכת ונבנית, ומעט מן האור דוחה הרבה מהחושך - זו דרכה של אסתר ובה נלך".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הדגיש את חשיבותה של השכונה כתגובה לאומית לרצח. "תשובתנו לטרור ברורה ונחושה - בניין ארץ ישראל", אמר. "משפחת הורגן היא משפחה מלאה באור גבורה ועוצמה, והם לא וויתרו על דרישה שנענתה - להוסיף אור מול החושך".