נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים היום (חמישי) בוועידת החינוך הלאומית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו'מקור ראשון'.

הרצוג דיבר על נושא הוועידה - 'ישראל העשור הבא' - והדגיש כי מדובר בשאלה גדולה ומאתגרת. "איזה אנשים אנחנו רוצים להיות? באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות? מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל אותו אתגר?", תהה הנשיא.

הוא ציטט את הרב משה צבי נריה זצ"ל והדגיש כי אין תחליף למעשים, גם הקטנים, אם הם לא מגובים בכוונה ערכית ברורה. "חזון שלא מגובה בעשייה נשאר כבלון פורח באוויר.

בהתייחסות לציבור הדתי לאומי, הרצוג ציין כי הציבור הזה תמיד ידע לחבר בין תורה לחיים, בין רוח למעשה. "זהו ציבור שמחבר את בית המדרש לשדה הקרב, למפעל, לאוניברסיטה ולכיתה. זה לא רק סיפור של הקרבה, אלא של מנהיגות ודוגמה אישית".

בסיום דבריו, נשיא המדינה קיווה כי מהוועידה תצא תורה ובשורה, בה שילוב של חלום עם עשייה, אמונה בטוב ואחריות לתקן מה שצריך. "אני מקווה שישראל של הילדים והנכדים שלנו תהיה ראויה לחלומות הגדולים עליהם חונכנו".