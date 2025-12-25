מפגש בבית חב"ד במישיגן הוביל לאירוסיה של נאורה, אלמנתו של בכור-חי סוויד הי"ד שנפל ב-7 באוקטובר בהגנה על היישוב שלומית.

שליחי חב"ד בשיקגו, מנחם ופייגי סלבטיצ'קי, סיפרו: "בטח הרבה מכם זוכרים מהשנה שעברה, כשהבאנו לכאן את נאורה סוויד ושלוש בנותיה, ואת רויטל שמיר עם ילדיה - שתי אלמנות שאיבדו את בעליהן בשבעה באוקטובר, כשיצאו מיוזמתם לעזור בזמן הטבח הנורא ונרצחו על־ידי המחבלים".

"אז הנה החדשות הטובות שהתגלגלו מהביקור ההוא", המשיכו השניים. "במהלך השהות שם, בחור נחמד בשם ניר הגיע לאחד האירועים - ושם פגש את נאורה לראשונה. מאז נרקם ביניהם קשר, והיום הם הודיעו בשמחה גדולה שהם משתדכים ועומדים להתחתן! מזל טוב נאורה! כולנו מתרגשים ושמחים יחד איתך".

סוויד התארסה לפני שבוע עם ניר פריד. היא כתבה ברשת: "הגיע הרגע, אחרי תקופה ארוכה שהחלטנו, זה הזמן. גם אם יש הרבה שאלות ומורכבות בדרך. זה מה שנכון לנו, בסופו של דבר".

"לא בחרתי במוות של בכור בשום צורה" הוסיפה, "אבל אני מבינה יותר ויותר שאלו החיים וזה מה יש. ומתוך המצב הקיים אני לומדת, לבחור נכון, להאמין, לראות שיש גם טוב, למרות הקושי הגדול והכאב האינסופי. להמשיך לבחור לחיות יחד, עם שני העולמות, שתמיד תמיד ישארו. כי זאת אני וזה מי שאני".

"בכור הוא חלק בלתי נפרד מהבנות וממני. ויחד עם ברכת הדרך שלו, נתקדם ונצמח ונגדל ונאהב. כי בתוך תוכי אני יודעת שזה מה שהוא היה רוצה בשבילנו. ובסופו של יום כולנו זקוקים לחיבוק ולאהב. בכור שלח לי את ניר, גם שאני לא חשבתי שנזקקתי לו בכלל. עם הזמן אני מבינה כמה זה משמעותי וחשוב לנו. זכינו בניר, שיודע להכיל את המורכבות שלנו ולאורך שנה וחצי תכף הולך איתנו יד ביד, לאורך כל הדרך. התמודדנו וגדלנו ונמשיך לגדול. בדרך מוזרה, של הגם וגם. כי אלו הם חיינו", סיכמה סוויד.