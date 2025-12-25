הרב בני טבדי, ראש בית המדרש 'לשמה' ברעננה, פרסם סרטון חריף שבו הביע התנגדות נחרצת לכנס שעסק בהיתר לבטל את צומות החורבן, ובפרט את צום תשעה באב. הכנס, שבו השתתף הרב ניר יעקב מס, ראש ישיבת ההסדר בתל אביב, עורר סערה לאחר שפורסם כי חלק מתלמידיו אינם צמים בתשעה באב.

הרב מס צוטט כאומר שהוא לא מוחה בתלמידיו, "בערך שליש מהתלמידים הבינו שאסור לצום ועושים מעשה", התבטא הרב. לדברי הרב מס, הוא עצמו נמנע מלאכול בצום כדי שלא תיחשב התנהגותו כהוראה הלכתית רשמית.

הרב טבדי הביע הסתייגות חריפה מדברים אלו, והדגיש כי מדובר במהלך שאינו תואם את המסורת ההלכתית. "עם ישראל כבר אלפיים שנה צם. כל מי שלא עושה זאת - פורש מן הציבור", אמר. לדבריו, פוסקי ההלכה המרכזיים מדורי דורות, ובמיוחד מאז קום מדינת ישראל, לא שינו מהוראת הצום גם לאחר שחרור ירושלים.

בהתייחסות אישית לדמותו של הרב מס, אמר הרב טבדי כי מדובר באדם שאינו מורה הוראה מוכר: "גם אם הוא יאכל בתשעה באב, זה לא ישפיע על כלל ישראל. הוא לא מוכר כמורה הוראה בשום סוגיה הלכתית".

עוד הוסיף הרב טבדי, "המהלך הזה הוא חלק מתהליך רפורמי מסוכן, שבו מנסים לשנות מסורות של מאות ואלפי שנים בלי הכרה רחבה של גדולי ישראל. כך לא פוסקים הלכה". לדבריו, הדרך הנכונה לחדשנות הלכתית היא או בגיבוש עמדה רחבה של פוסקי הלכה מוסמכים, או על ידי תהליך ממושך בבית המדרש - ולא באמצעות כינוסים פומביים.

לדבריו, המהלך אינו רק טעות בהבנה הלכתית, אלא מהווה סכנה רוחנית וכללית: "זה פוגע בתורה ובכלל ישראל. היהדות לא שייכת לנו - אנחנו שייכים ליהדות".