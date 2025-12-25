האדמו"ר מקרלין הפתיע בטיש המסורתי של 'זאת חנוכה' שנערך השבוע בבית המדרש בגבעת זאב כשהודה כי קשה היום להתנהל ללא טלפון חכם.

האדמו"ר פתח בהתייחסות ישירה לקולות הקיצוניים הנשמעים לאחרונה בציבור החרדי נגד החזקת כל מכשיר חכם. "אי אפשר לומר היום שצריך להסתדר בלי מכשירים. צריך להשתמש בהם, אבל בזהירות עם סינון טוב. אם משתמשים בזה כמו שצריך - זה לא פסול", אמר ודבריו הובאו ברדיו 'קול חי'.

האדמו"ר שלל במפורש את הטענה שיש סכנה מובנית בשימוש בסמארטפון, והביא משל מפתיע: "זה כמו רכב. גם לנסוע בכביש זו סכנה. כמו שאין מי שאומר שאסור לנסוע ברכב בגלל הסכנה, כך אי אפשר לומר שאסור להשתמש בסמארטפון בגלל הסכנה".

עם זאת, האדמו"ר הדגיש שאין מדובר בחובה או במצווה: "אלו דברים שאפשר להשתמש בהם כשצריך, אבל זה לא מצווה למי שלא מוכרח. אברך שזה עתה התחתן לא צריך מייד לקנות מכשיר כזה. אם יש צורך - משתמשים, אם לא - אז לא. זה לא מצווה שצריך לחטוף אותה".

האדמו"ר סיים את דבריו בקריאה לגישה מאוזנת: "הכול צריך להיות בפשטות, בנורמליות, ביישוב הדעת, כמו שצריך להיות אצל יהודי ירא שמים".