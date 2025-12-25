משטרת ישראל מתייחסת לגל הפריצות החריג שנרשם בתקופה האחרונה בקרני שומרון ובמעלה אפרים, ובמסגרתו דווח גם על גניבת כלי נשק מבתים פרטיים.

באירוע האחרון נפרץ ביתו של תושב מעלה אפרים המשרת במילואים, זמן קצר לאחר שדווח על פריצה לבניין המועצה המקומית. בנוסף, במהלך החודשים האחרונים נפרצו בתים נוספים ביישוב, ומהם נגנבו שלושה כלי נשק.

בקרני שומרון דווח על שורת פריצות לבתים פרטיים, במסגרתן נגנב ציוד אישי ונגרם נזק לרכוש. תושבים טענו כי מדובר במכת פריצות מתמשכת, שמעוררת תחושת חוסר ביטחון.

בעקבות האירועים, הגיעו למוקד הביטחוני ראש מועצת קרני שומרון, יונתן קוזניץ, ומפקד משטרת אריאל, כדי לעדכן את התושבים בהתפתחויות החקירה ולהרגיע את הרוחות.

"אנחנו נמצאים פה כרגע במוקד הביטחוני שלנו. כלל הכוחות המבצעיים נמצאים בקשר קבוע עם המשטרה ועם הגורמים הרלוונטיים בנושא הפריצות. אנחנו נעשה את כל שביכולתנו, בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, כדי להביא לתפיסתם של אותם פורצים ולהגיע אליהם", אמר קוזניץ

מפקד תחנת אריאל הדגיש "מבחינתנו זהו אירוע חמור. יש פה מספר בתים שנפרצו וברורה לנו לגמרי הפגיעה בתחושת הביטחון של הציבור פה, ולכן אנחנו נמצאים כאן בכוחות מרובים. חשוב לי לומר כבר עכשיו - התיק מנוהל ברמה הגבוהה ביותר בהנחיית מפקד מחוז ש"י. התיק הזה עבר לטיפול היחידה המרכזית (ימ"ר) של המחוז. זו יחידה שמטפלת בדרך כלל בתיקי רצח, וככה אנחנו מתייחסים לזה".

ממשטרת ישראל נמסר לערוץ 7, "משטרת ישראל מודעת לדיווחים על אירועי פריצה ביישובים קרני שומרון ומעלה אפרים ופועלת לטיפול בכלל המקרים במלוא החומרה. בימים אלה מתנהלת חקירה ממוקדת ומורכבת המובלת על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה בשומרון, בשיתוף תחנות המרחב, בעקבות פעילות של חוליית פריצה הפועלת במספר גזרות במקביל, לרבות תחומי קרני שומרון, מעלה אפרים ויישובים נוספים באזור.

במסגרת החקירה בוצעו פעולות חקירה משמעותיות, לרבות מעצרים, והאירועים נמצאים בעיצומו של טיפול מבצעי וחקירתי. משטרת ישראל תגברה את הפעילות הגלויה והסמויה ביישובים ותמשיך לפעול לצמצום אירועי הרכוש ולשמירה על ביטחון התושבים בנחישות עד למיצוי הדין עם המעורבים".