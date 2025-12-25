הרב ברגמן: "מגיע לאשתי שילמדו לזכרה"

זקן חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה הרב מאיר צבי ברגמן הודה הבוקר (ה') לכל בחורי הישיבה שסיימו את הש"ס לזכרה של רעייתו שהיום מלאה שנה לפטירתה.

"היא לא רצתה שיאריכו בדיבורים עליה, וגם זה היה חלק מגדלותה. אבל מגיע לה הדבר הגדול הזה שילמדו לעילוי נשמתה", אמר לבחורי הישיבה במעמד סיום הש"ס.

"יש לי הכרת טוב לכל האברכים שלמדו, ולכל מי שהתעסק בזה", הוסיף.

הוא הוסיף כי הרבנית הייתה בעלת מידת ההכרת טובה: "היא בודאי מכירה טובה. היא תמיד הייתה עושה ומחזירה, הרבה יותר ממה שעשו בשבילה".

בהמשך עלה בליווי בני משפחה ותלמידים לבית העלמין פוניבז' בבני ברק כדי להתפלל על קברה.