במהלך תפילה שהתקיימה השבוע ברחבת הכותל המערבי, ביוזמת מרכז ליב"ה ובהשתתפות מאות מתפללים, התפתח עימות סביב פינוי מתפללות מעזרת הנשים ועיכובה של אחת מהן על ידי משטרת ישראל.

לטענת מרכז ליב"ה, המשטרה פינתה מתפללות משטח מסוים ברחבה לטובת קבוצה המכנה את עצמה "נשות הכותל", אשר לטענתם מקיימת במקום טקס שאינו תואם את ההלכה ונהלי הרבנות הראשית. אחת המתפללות, שביקשה להמשיך להתפלל במקומה, נעצרה על ידי השוטרים.

במכתב ששלח מנכ"ל מרכז ליב"ה, ארז אשר, נכתב כי מדובר בהתנהלות תמוהה וחמורה. לדבריו, “ממתי המשטרה מונעת ממתפללים להתפלל בחלק מסוים של הרחבה, ושומרת שטח לטובת קבוצה כלשהי?”, וכן נשאל, “מהי העבירה שעליה אותה מתפללת עברה?”.

מנגד, ממשטרת ישראל נמסר לערוץ 7 כי במהלך המקרה המצוין בפנייה, האישה הפרה את הסדר במקום מספר פעמים ולא נשמעה להוראות השוטרים שפעלו בזירה. עוד נמסר כי לאחר אזהרות חוזרות ונשנות, האישה עוכבה לחקירה.

על פי תגובת המשטרה, בתום החקירה שוחררה האישה בתנאים מגבילים.