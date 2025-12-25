בשיעורו השבועי של הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון הוא חשף סיפור אישי עוצמתי שסיפר הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני.

הרב זיני סיפר כי אימו וסבתו היו היחידות ממשפחתן ששרדו את אושוויץ. באחד הימים במחנה, כאשר קצין נאצי שיסה כלב ביהודייה חלשה שלא עמדה בקצב העבודה, סבתו התקרבה אל הקצין והכתה אותו פעמיים בפניו.

בתגובה, ניסה הקצין לירות בה, אך האקדח נתקע. היא נענשה ב-90 מלקות ונפלה לחוסר הכרה במשך תשעה ימים. כשהתעוררה, אמרה: "זה היה שווה את זה".

בסיום המלחמה נשלחו האם והסבתא לצעדת מוות בת 650 קילומטרים, שרק 200 מתוך 2,000 נשים שרדו. שם פגשו את הרב ששימש כקצין דת בצבא האמריקני, שלימים נישא לאחת הניצולות - אימו של הרב זיני.

במהלך השיעור סיפר הרב: "היא לא ידעה אם תשרוד, אבל לא יכלה לעמוד מהצד כשהיא רואה יהודייה נטרפת על ידי כלב נאצי. היום, נכדה עומד בראש השב"כ, כדי להבטיח שזוועות כאלה לא ישובו לעולם".

הרב ג'ייקובסון סיכם, "להיות יהודי זה לקחת נשימה ארוכה, ולדעת שמכל משבר - אנו קמים גבוה יותר".