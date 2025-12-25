שר הביטחון תוקף את גלי צה"ל ועידת בני עקיבא ומקור ראשון (תמונה: לירון מולדובן)

שר הבטחון ישראל כ"ץ התייחס בועידת החינוך הלאומית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ומקור ראשון לסגירת גלי צה"ל.

"התחנה הזו תמכה באויבים, נתנה פתחון לאנשי החמאס, תקפה חיילים ואת צה"ל. כל הרמטכ"לים שהיו אמרו שהתחנה צריכה להיסגר ולא יכולה להיות בצה"ל. היום חלק מהם שעברו לפוליטיקה שינו את עמדתם", אמר כ"ץ.

הוא ציין "אין לי תחביב של סגירת תחנות רדיו. כל הרמטכ"לים רצו להיפטר מהתחנה. אי אפשר להפריט אותה".

שר הביטחון על גיוס החרדים ועידת בני עקיבא ומקור ראשון (תמונה: לירון מולדובן)

בנוגע לפרשת קטארגייט אמר כי לא קיבל כל התרעה ביטחונית בנושא. "הרבה דברים מובאים על שולחני - זה לא הובא אליי ע"י שום גורם ביטחוני כאיזו סכנה של ביטחון המדינה. סימן שזה לא כצעקתה".

כ"ץ גם התייחס לחוק הגיוס. "אני מאמין שיש כאן הזדמנות, היתה הסכמה רחבה שלהם לדברים שלא הסכימו בעבר. יש גם הזדמנות לגיוס 10,000 בשנתיים הראשונות ובתוך 5 שנים - 50 אחוז מכל מחזור. אם 50 אחוז ישרתו - אז הנורמה תשתנה. הדבר הזה אפשרי והוא נחוץ".

על הסכם הפסקת האש אמר כי אם חמאס לא יתפרק מנשקו ישראל תיאלץ לפעול. "ישראל לא תצא לעולם מתוך השטח של עזה. תהיה רצועת ביטחון שתקיף בתוך עזה כדי להגן על ההתיישבות".