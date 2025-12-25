שר החינוך: מנסים להכפיש אותנו, לא סולח על הפייק ועידת החינוך הלאומית; סטילס: יוסי זליגר, מקור ראשון

שר החינוך יואב קיש הביע ביקורת חריפה, בועידת החינוך הלאומית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו'מקור ראשון', כלפי כלי התקשורת.

לטענתו, יש צד בתקשורת שבחר להילחם בממשלה, ושזיהה את הניסיונות להכפיש את נציגי הציבור בשקרים שקריים, במיוחד לגבי התפקוד במלחמה. "אני לא סולח על הפייק ניוז והשקרים שהופצו, במיוחד כלפי חיילי צה"ל וכוח 100", אמר השר, והוסיף כי "אסור לפגוע בחיילי צה"ל".

בנוסף, קיש תקף את ארגון אחים לנשק והצהיר "לא אאפשר להם להוביל את המסר שלהם בבתי הספר"

שר החינוך התייחס גם למדיניות מערכת החינוך ואמר כי היא מבוססת על שני עקרונות משלימים: עיסוק במדעים, חדשנות ובינה מלאכותית, לצד חינוך לערכים, זהות ושורשים. "המהות של הזהות היהודית היא שמאפשרת לישראל להילחם ולנצח, וזו התשתית שעליה מערכת החינוך נשענת".