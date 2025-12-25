השר סמוטריץ' מאיים על הבנקים: המס יוכפל צילום: דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (חמישי) בטקס הארכת הקו האדום בראשון לציון לאיומים הבנקים לבטל הטבות לצרכנים בשל המס שמתכוונת המדינה לגבות מהם.

"הודעתי השבוע על כוונתי להשית מס על הבנקים בגובה 15%. לא יתכן שמי שהרוויחו מעליית הריבית על חשבון אזרחי ישראל ולא נתנו כתף במלחמה, יהנו מעליית הריבית ללא כל התייעלות מצידם", הדגיש סמוטריץ'.

הוא הוסיף "ראיתי איום של הבנקים שהם יבטלו את ההטבות לצרכנים אם אכן יושת עליהם המס. אז אני רוצה לומר לבנקים מכאן: אם הטבות לצרכנים יבוטלו אני אכפיל את המס מ-15 אחוז ל-30 אחוז".