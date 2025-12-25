לקבלת שיעורו של הרב ראובן ששון בכל שבוע לחצו כאן

חנוכה נגמר, וגם אלו שיכלו להרשות לעצמם הפוגה לשבוע, חוזרים עכשיו (ברובם) לחיים אינטנסיביים של מרדף. מרדף בעבודה אחרי פרויקטים, לקוחות והזדמנויות, מרדף בלימודים אחרי מבחנים ותארים, או מרדף בחיים האישיים אחרי דירה, רכב ומוצרים לבית. בחלק מהמקרים, יעדי המרדף הם צרכים קיומיים נחוצים; אבל לא פעם, אנשים רודפים אחרי מה שהם לא באמת צריכים לחיים.

מה גורם לאדם לרצות יותר ממה שהוא צריך? מה המניע הפנימי שמאחורי הרצון לקנות, להתחדש, להתרחב? מאיפה בנפש מגיעות השאיפות והתשוקות הללו, והאם הן מוצדקות? אלו השאלות שעוסק בהן שיעורו השבועי של הרב ראובן ששון שליט"א.

השיעור עוסק בדמויותיהם של יהודה ויוסף, הדמות שאומרת תודה ומספקת בחלקה לעומת הדמות בעלת החלומות שרוצה להוסיף עוד. משם הוא נכנס אל תוך אורח חיים ודפוסי ההתנהגות האנושיים, בפרט בתרבות הנוכחית מול תעשיית הפרסום, המדיה והצרכנות. הוא נוגע במערכת היחסים בין האדם לעצמו, ובעיקר לקושי של האדם להיות נאמן למי שהוא באמת, מה שמוביל לעיתים להשוואתיות, לצרכנות יתר ולחיפוש האושר וההצלחה במקורות חיצוניים.

מנגד, השיעור עוסק גם בחשיבותן של השאיפות והתשוקות, ומבחין באילו תחומים ומישורים נכון להסתפק במה שיש, ובאילו נכון וצריך לשאוף יותר ויותר.

