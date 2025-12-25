יו"ר הציונות הדתית סמוטריץ' נשאל בוועידת החינוך הלאומית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו"מקור ראשון" על פרשת קטארגייט.

"קטאר היא מדינת טרור, תומכת טרור, נותנת חסות טרור. התנגדתי לאורך כל הדרך להוצאת המשלחות לקטאר. היא אחראית גדולה למה שקרה מחמאס ערב 7 באוקטובר וצריך להוקיע אותה ולעשות לה דה-לגיטימציה", השיב סמוטריץ'.

לדבריו, "אם יש אנשים מושחתים בתוך לשכת ראש הממשלה, שתוך כדי מלחמה עבדו אצל קטאר, הם צריכים להיות מוקעים אל עמוד הקלון ולשבת מאחורי סורג ובריח הרבה מאוד שנים זה נורא ואיום, אני מזועזע".

שר האוצר התייחס גם לשינויים הנדרשים במערכת החינוך. "יש מורים מצוינים המערכת כמערכת צריך לפרק ולהרכיב מחדש. מערכת מאובנת שלא יודעת לעודד מצוינות, לתמרץ מורים. מערכת החינוך חייבת להיות תחרותית. אם רן ארז לא מייצר מאבק לפני תחילת שנה לא קוראים לו רן ארז. אני רוצה שמורים טובים יקבלו תמריץ על זה שהם מורים טובים.

זה נורא נחמד לשים הכל על שר האוצר, חושב שעושים הרבה צעדים קטנים לתיקון אבל זה לא מספיק. שהייתה זכות בחירה להורים היה תמריץ לבתי הספר להיות טובים. זה מחייב לפרק ארגוני מורים, הסתדרות. יש צוותים מצויינים המערכת מדכאת אותם ולא נותנת להם יכולת להתפתח וליזום. מעריך את מי שבתוך המערכת מצליחים לתפקד. שהמערכת תיפתח לתחרות, ליוזמות, הצוותים יוכלו לעשות הרבה יותר והתלמידים יקבלו תוצאות יותר טובות", סיכם.