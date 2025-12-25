ח"כ גלית דיסטל אטבריאן התייחסה היום (חמישי) בריאיון לכאן רשת ב' לעדותו של אלי פלדשטיין על הפגישה הלילית עם צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

דיסטל אטבריאן, שביקרה את ברוורמן בעבר, חזרה על דבריה ואמרה כי "צחי הוא לא אדם שאגן אליו. הניסיון שלי מולו הוא קשה מאוד. בגבולות גזרתי הצרה הוא חצה אלף קווים אדומים".

עם זאת, היא לא הסכימה לפרט על המקרים שגרמו לה להרגיש כך, והוסיפה כי לא מדובר בפחד אלא בהבנה כי "זה קריטי שנתניהו יהיה ראש ממשלה ואני לא רוצה להערים קשיים".

למרות זאת, דיסטל אטבריאן הצהירה באופן חד משמעי כי "הוא לא ראוי להיות שגריר ישראל באנגליה"

זו אינה הפעם הראשונה שבה דיסטל אטבריאן משמיעה ביקורת קשה כלפי ברוורמן. לאחר פרישתה מתפקיד שרת ההסברה, היא האשימה אותו במילים קשות ואף טענה שיחד עם יועצים אחרים של ראש הממשלה נעל אותה במרפסת.