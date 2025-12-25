איתן מור: "חמאס מודים שההפגנות עזרו להם" ועידת החינוך הלאומית; סטילס: יוסי זליגר, מקור ראשון

שורד השבי איתן מור מספר על המידע שמצוי בידי חמאס על צה"ל. במהלך ועידת החינוך הלאומית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו'מקור ראשון' סיפר מור "הם יודעים על הצבא לא מעט, אפילו יותר מרוב החיילים שמשרתים היום בצבא".

"יש להם חוברות בערבית עם פירוט של כלים ונשקים, המודיעין שלהם טוב. בזמן המלחמה הם מייצרים מטענים חדשים, שאפשר לזרוק בטנק, וקרו מקרים כאלה", הוסיף.

הוא קורא לא להיות שאננים מול ארגון הטרור הרצחני. "כל המנטליות העזתית מתוכנתת כדי לשחרר את אל אקצא. ככה הם מולידים ילדים וזה כל מה שהם חושבים בחיים. אנחנו אולי סיימנו עם המלחמה ואולי קצת שוכחים מהמלחמה אבל הם לא. הם כבר עובדים על השלב הבא, מייצרים עוד חומר נפץ, מגייסים עוד אנשים, כל הזמן".

ד"ר צביקה מור תיאר את התחושות מהשנתיים החולפות: "במשך השנתיים הללו כל פעם שהסתכלתי על כוס מים שאלתי האם לאיתן יש מים לשתות. אם הייתי אוכל משהו שווה הייתי עם מצפון, הייתי שבוע חושב שאולי לאיתן אין מה לאכול".