חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) יצא היום (רביעי) בהתקפה חריפה נגד יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוך שהוא מגן על פעילותו למען העיר ביתר עילית ומאיים בהצעת חוק חלופית להחלת ריבונות.

"הדבר האחרון שמעניין את ליברמן זה את העיר ביתר עילית ואת התושבים בה", טען פרוש בהתייחס להצעת חוק הריבונות שמנסה ישראל ביתנו לקדם עבור ביתר עילית.

"ביתר עילית, עיר התורה והחסידות המעטירה שבהרי יהודה, מאוכלסת כולה בבני היהדות החרדית - אותם אותו ליברמן קידש מטרה לרדוף".

פרוש תקף את ליברמן על הצעתו האחרונה, יחד עם ח"כ יאיר לפיד, לשלול את זכות הבחירה מכמעט כל תושבי העיר.

"זה אותו ליברמן שכשר אוצר גזר גזירות נוראיות על היהדות החרדית כולה, ובכללם על תושבי ביתר עילית", אמר. "כמי שזכה יחד עם ידידי ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין להיות שותף במשך שנים רבות לפיתוחה ושגשוגה של העיר - איני זקוק להטפות מוסר או 'עזרה' מאדם אוטו-אנטישמי כמו ליברמן".

ח"כ פרוש הזכיר את פעילותו למען העיר: "פעילותי הפרלמנטרית הראשונה כחבר כנסת עם התפטרותי מהממשלה בעקבות אי הסדרת מעמד בני הישיבות הייתה להתגייס לטובת תושבי העיר ביתר עילית, ולהיאבק יחד עם ראש העיר במחירי התחבורה הציבורית בעיר שהחלו לעלות בתקופה שליברמן היה שר אוצר".

פרוש חשף כי "לאחרונה תמכתי בברכת גדולי ישראל בהצעת החוק של ח"כ אבי מעוז, אשר מבקשת להחיל את הריבונות על כל יהודה ושומרון, ובכלל זה העיר ביתר עילית. לאחרונה אף פנינו יחד ליו"ר ועדת חוץ וביטחון בדרישה לקדם את הדיונים בהצעת החוק".

עם זאת, פרוש הזהיר: "ככל והצעת החוק של ח"כ מעוז להחלת ריבונות בכל יהודה ושומרון לא תקודם, אשקול בהתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים לקדם הצעת חוק להחלת ריבונות על הערים הגדולות בגושי ההתיישבות המרכזיים ועל ירושלים רבתי".